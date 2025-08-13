Alexia Rivas cuenta cómo le "arreglaron los labios": "Tenía una boca de pato; los retoques son peligrosos"

Alexia Rivas reflexiona sobre los retoques, la comparación constante en redes sociales y el riesgo de normalizar tratamientos que pueden salir mal: "Hay que saber para a tiempo"

Además, Alexia se somete a nuestro test más personal y desvela su mayor truco de belleza, además de cómo cuida su melena sin grandes productos

En tiempos de filtros, bisturí digital y estándares imposibles, hablar de retoques sigue siendo un tema delicado. No por tabú, sino por lo que hay detrás: inseguridad, comparación constante y, a veces, decisiones de las que una se arrepiente. Por eso, durante esta entrevista con Alexia Rivas, no podíamos evitar sacar el tema. No por morbo. Sino porque ella misma ha hablado en varias ocasiones del peligro de normalizar ciertos procedimientos sin cuestionarlos.

Lo que quizá no sabías es que fue en 'Supervivientes' cuando recibió uno de los mensajes más inesperados de su vida. No fue del público ni de la prensa, sino de un médico. Un doctor especializado en estética le escribió en pleno reality para ofrecerle ayuda. El motivo: sus labios. "Déjame que te los arregle", le propuso. Y lo hizo. Pero para ello, Alexia tuvo que pasar por un proceso nada cómodo: retirar todo el producto que le habían puesto negligentemente, esperar semanas con su labio natural y volver a empezar. "Tenía una boca de pato horrenda", reconoce.

Lejos de frivolizar, Alexia lanza una reflexión potente sobre cómo muchas veces, en momentos de vulnerabilidad, acabamos recurriendo a soluciones estéticas sin el criterio adecuado. Ella misma admite haber sido víctima de una técnica mal aplicada, y desde entonces no se pone en manos de nadie que no sea ese doctor que confió en ella cuando no era "perfecta".

La conversación deriva también en las modas estéticas actuales: las carillas desproporcionadas, los pómulos artificiales, el deseo de cambiarlo todo antes de los 30. Y lanza un mensaje claro: menos es más, y la belleza real no siempre está en la simetría. ¿La clave? Según ella, volver a una belleza más natural, más consciente. Y que quienes tienen altavoz en redes sociales, como es su caso, asuman también la responsabilidad de mostrar su peor cara de vez en cuando.

Si quieres escuchar su testimonio completo –y entender por qué no todo vale con tal de encajar–, tienes que ver el vídeo. ¡Dale play!

Alexia Rivas revela su verdadero secreto de belleza (y no, no es un producto caro)

Ni sérums de 100 euros, ni tratamientos imposibles. El secreto de belleza de Alexia Rivas está mucho más cerca de lo natural… y del supermercado. Durante el test al que se sometió con nosotros, la periodista desveló qué es lo que nunca falta en su rutina, cómo consigue mantener ese pelazo envidiable y cuál es su verdadera obsesión fashion (spoiler: no son los tacones).

Aunque reconoce que le encanta el maquillaje, en su día a día opta por una cara lavada y cuidados sencillos. ¿Su truco infalible para el pelo? No teñirlo. ¿El mayor error de belleza? El sol: "He hecho muchas tonterías con él", admite, y ahora no perdona la crema solar.

Pero más allá del beauty, también hubo hueco para risas, confesiones y alguna que otra sorpresa. ¿Qué pasa cuando apaga la cámara? ¿Qué tipo de programa elegiría para ir como concursante? ¿Y por qué su colección de zapatillas deportivas podría competir con la de un coleccionista? Dale play y descúbrelo.