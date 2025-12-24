Isabel se ha reencontrado con su hija, a la que lleva tres años sin ver por la distancia

Jesús ha acudido a 'El diario de Jorge' con una misión muy especial. El joven quiere sorprender a Isabel, su amiga de 84 años que conoció mientras realizaba unas actividades en una residencia. Para hacer su Navidad inolvidable, ha contactado con el programa para que Isabel pueda reencontrarse con su hija, a quien lleva tres años sin ver por la distancia.

Cuando Jorge Javier ha conocido a Jesús y a Isabel, no ha dudado en preguntarle por su historia. La mujer, de lo más entrañable, se ha abierto con el presentador y, mientras le contaba cómo había su vida, no ha podido evitar acordarse de su gran amor, su marido.

Su nombre era Amando y falleció hace cuatro años. Isabel le ha dedicado unas bonitas palabras que han conmovido a todo el plató de 'El diario de Jorge': "Fui muy feliz durante tres años de novios y 63 de casados. Fui muy feliz con él. Cuando le perdí, yo también morí un poco, porque fue el gran amor de mi vida", ha comenzado.

El presentador le ha preguntado entonces si aún seguía enamorada: "Sí. Sueño con él muy a menudo, hablo con él... Cuando me despierto me siento contenta de todavía ser capaz de soñar con él. Cuánto daría por estar con él y sentirle y besarle... En las poesías que le escribo, digo que me espere. Donde esté, que me espere. No quiero tardar mucho en verle".

Su reencuentro con su hija: "Soy la más feliz del mundo"

Finalmente, y tras hacer un repaso por su vida en el que también ha hablado de sus hijos, Isabel ha recibido la gran sorpresa que su amigo Jesús y el programa tenían planeada para ella.

Su hija vive en Italia y esta Navidad, después de tres años, se han reencontrado por fin en 'El diario de Jorge': "No me lo puedo creer, de verdad", ha confesado al descubrirlo. Juntas han protagonizado un momento de lo más emotivo que no ha podido llenar más el corazón de Isabel: "Soy la más feliz del mundo en este momento".