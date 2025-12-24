El emotivo reencuentro de una abuela con sus tres nietos y su hijo tras 12 años sin verse

Compartir







Celina ha vivido un momento único en 'El diario de Jorge' a sus 81 años. Tras más de doce años sin verse, se ha reencontrado con sus tres nietos y su hijo. Para ello se ha compinchado con una de sus nietas y ha volado desde Argentina, donde reside.

En primer lugar, Celina se ha reencontrado con Daniela, quien ha sido su cómplice en esta increíble sorpresa. Juntas han protagonizado un momento de lo más emotivo en el que no han podido contener las lágrimas y en el que, además, han recordado a Mauro, hijo de Celina fallecido hace años en un accidente de tráfico.

Tras este primer momentazo, Celina se ha reencontrado con sus otros dos nietos, hermanos de Daniela. Al verla en el pantallón desde una de las salas del programa, han mostrado una ilusión tremenda. Jorge Javier les ha acompañado entonces a plató para vivir ese reencuentro tan esperado.

"No tengo palabras"

Pero aún faltaba algo más: el reencuentro con su hijo Fernando. Un momento mágico en el que ninguno de ellos ha podido evitar emocionarse. "No tengo palabras. Voy a sentarme, porque si no me voy a caer", ha reaccionado Fernando tras su cálido abrazo con su madre.

Sus lágrimas han demostrado cuánto llevaban esperando este momento: "Doce años sin veros... Se han quedado sin hablar. Bueno, ahora voy a decir una frase: 'Una imagen vale más que mil palabras'", ha finalizado Jorge Javier.