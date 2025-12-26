Erika lleva a su madre, Pepi, al programa para pedirle que recupere su luz y su energía

La emoción ha estado a flor de piel durante todo el programa de 'El diario de Jorge'. Erika, la hija de Pepi, ha venido para darle una sorpresa a su madre y pedirle que recupere la energía y la vitalidad que le caracterizaba. Hace poco Pepi perdió a su madre, lo que le ha hecho hundirse en un dolor irremediable.

"Yo quiero que lo superes. Tú eres muy fuerte y vales mucho. No quiero que pierdas tu vida dentro de una jaula. La vida son dos días y uno llueve", afirmaba la joven. Su madre, entre lágrimas, le ha abrazado y ha confesado cómo se siente: "Yo no quiero salir, me quiero encerrar. Mi madre lo era todo para mi, éramos uña y carne", decía Pepi llena de dolor.

El desgarrador testimonio de Pepi ha hecho que el público de 'El diario de Jorge'. Pepi ha explicado que se apoya en sus hijas, especialmente en Erika, pero que aún así no es capaz de superar el fallecimiento de su madre: "No quiero salir a la calle, no quiero fiesta... No la quiero", admitía llorando con un nudo en la garganta.

"Es un año de comienzos"

Cristina Lasvignes, presentadora del programa, le ha dado un consejo muy emotivo y esperanzador a Pepi: "No sé si lo habéis escuchado. 2026 es un año de comienzos, es un año cero. ¿Podemos intentarlo, Pepi?", preguntaba animando a la invitada a comenzar el próximo año de una manera diferente, con la vitalidad y la energía que caracterizaba a la mujer.

La presentadora le ha preguntado a ella qué pensaría sus padres: "Ellos me dirían que volviera a ser cómo yo era. Que saliera y que disfrutara. Yo era alegría", respondía Pepi. "¿Vamos a intentarlo? Objetivo de 2026, poquito a poco y con ayuda. En las uvas, acuérdate y hazlo por tus padres", terminaba la presentadora.