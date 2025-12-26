La mujer ha terminado abandonando el plató: los motivos

María José está bastante disgustada con su amiga Blanca. Una y otra se conocieron a través de un viaje organizado para grandes grupos, al que van personas que nunca se han visto y pueden crear lazos que duren para siempre.

La mujer, que viene de Girona, reconoce que se siente "desplazada" por su amiga. "No cuenta conmigo para nada", le decía al llegar al plató de 'El diario de Jorge' a Cristina Lasvignes. A María José lo que más le molesta es el haber depositado su confianza en su amiga. "Soy una persona muy generosa. Le compré souvenirs hasta a los de la farmacia de mi barrio", admite.

Pero la situación ha dado un giro de 360 grados. Ahora se siente defraudada, sobre todo después de que su examiga hiciese más planes con otra persona que conoció en el mismo viaje. "Ella ha hecho dos viajes más con otra chica del mismo grupo. Me gustaría hacer mas viajes con Blanca y Rosario", apostilla en el programa de Telecinco.

El enfado de Blanca

Sin embargo, Blanca estaba escuchándola en directo y no ha podido ocultar su enfado cuando ha entrado en el plató. Una y otra se mostraban distantes sobre la misma historia.

En la pausa publicitaria, Blanca le reprochaba que ella estuviese distante con ella. "A ver si nos aclaramos, María José. Ni irme a ver ni nada, fue un viaje puntual. Tú por tu camino y yo por el mío", le traslada Blanca. La mujer le reconoce que con Rosario, la tercera en cuestión, tuvo más "química" que con ella.

"Hay que estar zumbara para traerme aquí a hacer el ridículo", agregaba. Blanca ha terminado abandonando en directo el plató. "Muchas gracias, no queremos que nadie esté incomodo. Te agradecemos que hayas venido", concluía Lasvignes como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.