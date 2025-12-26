Josefa lleva a su hijo, Marcos, a 'El diario de Jorge' para verse en persona tras 10 años

Josefa ha acudido a 'El diario de Jorge' para reencontrarse con su hijo Marcos después de más de diez años sin verse: "Yo me fui a Canarias por amor cuando era joven y, a partir de que él tuviera 17 años decidió venirse para la península", explicaba. Marcos fue acogido por su tía, pero ella no le trataba bien por ser gay.

El hijo conoció a su pareja y lleva casi 20 años viviendo con su él: "Nos hemos visto tres o cuatro veces en todo este tiempo", explicaba Josefa con dolor. Al despedirse de su hijo en el aeropuerto la última vez nunca se imaginaba que iba a estar una década sin ver a su hijo: "Hablamos poco. He estado en el hospital varias veces y sus hermanos le llamaban porque no se preocupaba por mi", reconocía.

"Solo le pido vernos una vez al año"

La falta de dinero ha sido la excusa que ha usado Marcos, pero "ha viajado a otros sitios" afirmaba ella, que le pedía a su hijo que le vaya a ver, solo "una vez al año": "Yo pienso en él muchas veces, como en estas fechas. Se está perdiendo muchas cosas y todo esto se acumula", decía entre lágrimas. El doloroso testimonio de Josefa nos ha encogido el corazón, pues ha explicado que ella no llora delante del resto de sus hijos para no preocuparles.

Marcos ha explicado que ha ido a ver a su madre "cuando ha podido", y que viajar a Canarias le sale muy caro. Él se ha enfadado con su madre por hacer esta sorpresa: "Me está dando vergüenza ajena. Tiene otros dos hijos", reconocía el joven al borde del llanto. A pesar de eso, ha reconocido que quiere ver a su madre: "Es mi madre, yo quiero verla", terminaba.

Un final agridulce

Finalmente, Marcos se ha reencontrado con su madre en un duro y tenso momento. "Le echo mucho de menos y me gustaría que, por lo menos, una vez al año estemos juntos", decía ella. Él ha mostrado su enfado pero, a pesar de eso, ambos se han fundido en un abrazo en el que Josefa y Marcos no han podido contener las lágrimas.

Mientras él se ha sentido desplazado por sus hermanos y sus amigos, ella se ha sentido abandonado por su madre. A pesar de algunos reproches, han accedido a verse más a menudo y Josefa va a intentar ir a verle a él a su casa.