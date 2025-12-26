Alexia Rivas, Kike Quintana y Diego Reinares han explicado qué tradición navideña suelen seguir en sus casas y en qué día de la Navidad reciben más regalos

En plena temporada navideña, en los platós de televisión y en los hogares españoles se habla de tradiciones, de villancicos y hasta de platos culinarios típicos de esta época invernal. Los colaboradores de ‘El tiempo justo’, Alexia Rivas, Kike Quintana y Diego Reinares nos contaron qué platos típicos son los que suelen comer o cocinar para compartir con sus respectivas familias.

Con las fiestas ya sobre nosotros, los colaboradores han compartido sus pensamientos sobre una de las grandes preguntas navideñas en España: ¿prefieres a Papá Noel o a los Reyes Magos?

¿Qué celebran más en sus casas los colaboradores de 'El tiempo justo'?

Aunque en general los españoles siguen siendo más tradicionales con los Reyes, está claro que la perspectiva personal puede variar mucho. Según las últimas encuestas realizadas por el barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 41,4% de los españoles recibe regalos de los Reyes Magos, frente a un 16,9% de Papá Noel, y un 33,6% de los españoles que recibe regalos en ambas fiestas. ¿A qué sector de la población pertenecerán los colaboradores?

Alexia Rivas confesó en una entrevista realizada para esta web que en su familia siempre se han vivido ambas tradiciones. Por parte de su madre celebran Papá Noel, mientras que por parte de su padre la costumbre son los Reyes Magos: "Desde pequeñita he tenido la suerte de celebrar las dos”. Pero ahora que se ha hecho mayor, ha admitido que Papá Noel y el día de Nochebuena han adquirido un toque especial para ella: "Soy un chollo de amiga y de familiar porque doy en los dos. Quizás doy un poquito más en Papá Noel", bromeó para explicar que es muy generosa con su círculo más íntimo en estas fechas.

Para Kike Quintana ambas fechas son muy importantes, pero si tiene que decantarse por una elige el día 24 y 25 de diciembre por un motivo: "Si me tengo que quedar con uno Papá Noel para disfrutarlo todas las navidades".

Por su parte, Diego Reinares se mantiene fiel a los Reyes Magos: "La verdad que siempre me han regalado cuando era chiquitín, tanto en Papá Noel como en Reyes. Pero me gustan más los Reyes, digamos que los regalos gordos siempre caían en Reyes".

Regalar o no regalar carbón a los niños

Alexia Rivas, Kike Quintana y Diego Reinares también debatieron sobre la clásica tradición de regalar carbón a los niños que se han portado mal y si realmente sirve como lección o solo como un mal momento para los más pequeños. Alexia Rivas recordó su propia experiencia de la infancia cuando sus padres utilizaban el carbón para darles una lección a ella y a su hermano. Aunque el carbón que recibía era dulce, la colaboradora admitió que lloraba mucho al verlo, incluso cuando detrás estaban los regalos.

Kike Quintana y Diego Reinares también dieron su punto de vista basándose en sus experiencias personales.

Puedes descubrir todo lo que nos han contado dándole play a los vídeos.