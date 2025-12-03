Los colaboradores de 'El tiempo justo' han querido dar su opinión sobre el mensaje político de Dani Martín que ha generado un gran revuelo mediático

Dani Martín ha iniciado ya su esperada gira '25 p*t*s años' con 10 conciertos sold out en el Movistar Arena de Madrid con los que celebra su cuarto de siglo encima de los escenarios a través de un recopilatorio con los mejores éxitos de su carrera como '16 añitos' o 'Volverá'. En las últimas horas uno de los discursos que ha pronunciado en uno de sus conciertos se ha viralizado por el mensaje político que ha querido transmitir el cantante en el que animaba a la población a no votar en las próximas elecciones: "Yo os animo a que no votéis a nadie. A nadie. Para que se den cuenta que no nos representa ninguno, absolutamente ninguno. Todos buscan algo de nosotros y nosotros valemos demasiado. Nuestro valor y nuestro corazón es nuestro mayor tesoro del mundo", decía con el micrófono en mano después de recordar la tragedia que vivimos con el Covid y con la DANA.

Este mensaje fue muy comentado en redes sociales donde muchos usuarios calificaron el mensaje de peligroso: "Un mensaje político muy peligroso de Dani Martín. Eso es justamente lo que quiere la derecha y los fascistas, que te quedes en casa. ¡Qué no te engañen!", decía uno de los usuarios. "Claro Dani, por eso es importante votar, para dejar claro que nuestros derechos humanos son inviolables", añadía otro.

La opinión de los colaboradores de 'El tiempo justo' sobre el mensaje del cantante

El vídeo - que se hizo viral en apenas unas horas - ha sido noticia en los periódicos, revistas y medios de comunicación. Los colaboradores de 'El tiempo justo', como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia, también han querido opinar al respecto, unos a favor de la libertad de expresión, otros estando de acuerdo con la opinión del intérprete de 'Una foto en blanco y negro' y otros señalando el derecho de los españoles a votar. "Yo soy partidaria que libertad de expresión. Y también entiendo que cuando un personaje tiene, como en este caso Dani Martín, la relevancia que tiene el impacto de sus palabras va hacia mucha gente. Yo soy partidaria de que cada uno utilice su micrófono en este caso como le apetezca, que a Dani le ha salido decir eso en su concierto yo lo aplaudo", explicaba Leticia Requejo mostrándose a favor de que el cantante expresase lo que siente.

La disculpa de Dani Martín tras pronunciar ese discurso

Tras el revuelo mediático que se ha generado con sus palabras, Dani Martín ha utilizado su perfil de Instagram donde acumula más de un millón de seguidores para disculparse y asumir que había cometido un error pronunciando esas palabras: "Cuando cometo un error, me gusta pedir perdón. Si hay algo necesario en este Estado de derecho es ir a votar, así que quiero pedir disculpas por mis palabras equivocadas, fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo. Ojalá una gestión más justa, más unidad y mismos derechos y oportunidades para todas y todos".

