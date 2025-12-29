Esteban le propone vivir juntos a su amiga Diara, tras dos meses conociéndose

Esteban ha ido a 'El diario de Jorge' con una petición clara: pedirle a su ciberamiga Diara que se vayan a vivir juntos. Hace menos de tres meses, conoció a esta chica a través de las redes sociales y ambos han mantenido una relación muy intensa: "Me pareció una chica estupenda, muy guapa. Me dio vergüenza cuando nos vimos por primera vez en videollamada", afirmaba él.

Ambos han admitido sus sentimientos, y Esteban se ha hecho esperanzas en que pueda funcionar algo con Diara: "Yo le dije que me iría con ella y no me dijo que no", explicaba. Su relación de amistad muestra que al joven le gusta todo de ella y por eso ha decidido dar el paso y lanzarse porque "es Navidad" y que haría lo que fuera por ella.

"Hablamos y se ilusionó"

Diara se ha encontrado con la sorpresa en plató, su amigo Esteban, y se han visto en persona por primera vez en el programa en un tenso momento. Esto no ha sentado nada bien a la joven, que se ha mostrado muy enfadada y al descubrirlo. Aún así, él le ha hecho la petición que tenía preparada para ella y se ha declarado en directo, lo cuál ha terminado en un monumental enfado.

"Agradezco tus palabras, pero no me cabe en la cabeza. Cuando me llamaron pensé en que eras tú. Te llamé y me dijiste que no. Jugaba un poco, pero le dejaba las cosas claras", explicaba ella. Diara no daba crédito al escuchar las cosas y le ha reconocido que ya le ha dicho en otras ocasiones que no fuera a su casa a conocerla.

Esta sorpresa no le ha salido bien a Esteban, que finalmente ha sido rechazado: "Llevamos dos semanas hablando y se ilusionó", decía ella. ¿Podrán recuperar su amistad después de este encontronazo o se terminará su relación para siempre?