El joven le ha pedido a sus padres que le den un ultimátum tras varios meses de conflicto

Pide perdón a su madre tras confesar cómo la droga “destrozó” a su familia: comenzó a consumir con 13 años y sobrevivió a ocho sobredosis

Manuel y su familia han protagonizado un emotivo momento al sincerarse y destapar las grietas internas que existe en sus vidas. El joven lleva ligado a un problema de adicciones desde los 18 años, aunque reconoce que hace 3 meses que ha dejado por completo de consumir. Ahora se siente cambiado, en un buen momento para enfrentarse a la distancia que lleva existiendo durante el último año entre su padre y él.

Una Navidad en soledad por sus adicciones

El invitado asegura en directo que ha llegado a pasar la Nochebuena completamente solo. Todo comenzó a raíz de una dura relación de pareja cuando era adolescente. Al terminarla empezó por un complicado camino y se dejó llevar por 'malas influencias'. Desde entonces ha estado viviendo entre centros de desintoxicación y su propia casa.

En su familia ha existido un serio problema al llegar a tener a reacciones violentas y optar por robales cuando las adicciones le dejaban completamente arruinado. Pero no solo eso. Manuel se ha sentido solo, sin nadie a su lado tras las muchas oportunidades que le han dado sus padres. Sobre ellos reconoce que le han ayudado en todo lo que han podido y más, y admite su culpabilidad en los conflictos que él ha ocasionado en el seno familiar.

El emotivo momento con sus padres al sincerarse

Manuel ha tomado una clara decisión. Por eso, ha traído a su padre y a su madre a 'El diario de Jorge', con la intención de pedirles que confíen en él y que le de un ultimátum. "La próxima vez que llores vas a llorar de alegría, no de pena. Eres el mejor padre del mundo, no te cambiaria por nada", le traslada a su padre en directo.

A Mónica, su madre, le pide "perdón" en el programa de Telecinco. "Vais a ver que he cambiado. Voy a estar bien por mí y por toda la familia", le dice.