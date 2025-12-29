Justo de Castro recuerda lo difícil que se lo puso el hermano de Fernando en el gran duelo final de ‘Agárrate al sillón’

Eugeni Alemany ha dudado si estaba por segunda vez ante un concursante repetidor o era uno nuevo. Y es que Fernando, es el hermano gemelo de Rubén, un concursante que llegó hasta el gran duelo y se lo puso muy complicado a Justo de Castro: “Eso me mete presión”.

Nervioso, emocionado y con la presión de tener que superar primero el papel de su hermano gemelo y luego arrebatarle el sillón al campeón, Fernando se ha presentado en ‘Agárrate al sillón’. Es el hermano gemelo de Rubén, un concursante que Justo de Castro no olvidará porque lo hizo muy bien en el gran duelo final del concurso y se marchó a casa con 1.000€ en el bolsillo.

Fernando está convencido de que él lo va a hacer mucho mejor, pero la presión de tener que ganar al menos 1.000€ puede que no sea una buena compañera de concurso. Eugeni le ha contado que su hermano Rubén les contó que se habían cambiado en un examen y ha querido saber si le habían pedido el DNI al llegar al plató.

¿Habrá conseguido llegar al gran duelo final? ¿Se habrá llegado al mes 1.000€? Ha empezado muy bien, pero si quieres ver cómo ha sido su participación en el concurso, no te pierdas el programa completo.