María, concursante de 'Agárrate al sillón' durante la última entrega que el concurso ha emitido en Telecinco este miércoles día de Nochebuena, es experta en micropigmentación. Ha sido el propio Eugeni Alemany quien le ha sacado el tema, y la concursante quien se ha lanzado a explicar en qué consiste lo que ahora llaman como 'microblading'.

Pues bien, María ha señalado que lo que se pone (puesto que ahora "se ponen las cejas, no se quitan") es pseudopelo, haciendo "unos pequeños arañazos, depositando la tinta y simulando pelo". Una especie de tatuaje, como bien ha dicho Eugeni Alemany, puesto que -corroborado por la experta- según la ley, todo lo que sea meter tinta en la piel, se puede considerar ya un tatuaje.

No obstante, en cuanto a esto último, María ha querido dejar claro que hay diferencias con respecto a un tatuaje: "Es otra herramienta y las tintas son distintas".

El presentador le ha preguntado a la concursante cómo ve sus cejas, para ver si necesita algún que otro retoque... y María le ha confesado lo siguiente: "Tienes el entrecejo un poquito... y quizás por aquí también. Un poquito el entrecejo aquí...". Además, ha concluido con las siguientes palabras: "Por ser tú lo mismo te cobro por pelo", a lo que Alemany ha señalado un sincero "tomo nota".