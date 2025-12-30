Miguel Salazar Madrid, 30 DIC 2025 - 16:52h.

Agencia Tributaria podría llegar a pedir un tributo por los regalos, ya que se consideran donaciones

Los Reyes Magos o Papá Noel, los colaboradores responden: "Creo que es un pelín más especial"

Hacienda podría reclamar el dinero que recibimos de los regalos de los Reyes Magos. Agencia Tributaria justifica la decisión en que el dinero que ingresamos en estas fechas es considerado una donación, por lo que debería declararse a través del Impuesto de Sociedades y Donaciones. En la práctica, es muy difícil que esto ocurra pero sí que puede reclamar el tributo cuando las cantidades superan los 3.000 euros -es considerado un movimiento sospechoso para la Administración-.

"Hacienda contempla una donación a partir de cualquier importe. Eso sí, es consciente de que las distintas comunicades autónomas tienen una aplicaciones de unos coeficientes reductores que hacen que realmente no se pague", explica el economista Eduardo Bolinches.

En la calle, la noticia ha generado indignación. Vero, una viandante que camina por el centro de Madrid, asegura en directo que no se plantea "declararlos". En el supuesto de que lo exija, deberá ser la persona que recibe el regalo la que tenga que declarar el dinero. "Me creía que estábamos todavía en los Santos Inocentes", apostilla la misma.

La reacción de Antonio Naranjo a la noticia

En el plató de 'El tiempo justo', Antonio Naranjo no dudaba en mostrar su indignación con la decisión del ente público, aunque con cierta chispa. "Hay que pagarle las novias a Ábalos. Te van a acabar cobrando una tasa de basura por si se caga el camello", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El periodista agrega que, mientras la sociedad española "se empobrece" porque su "poder adquisitivo" se encuentra en niveles "de hace 15 años", "más está recaudando el estado".

"No sé por que es importante su una abuela le de 50 euros a su nieto", dice. Naranjo está convencido de que ese dinero, en cualquier caso, "no va para los servicios públicos". "Va para otras cositas que no necesitamos", concluye.