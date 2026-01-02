Julia ha llevado a su amiga de la adolescencia, Alejandra, por sorpresa a 'El diario de Jorge'

Alejandra y Julia volvieron a mirarse a los ojos después de nueve años de silencio sin saber la una de la otra. Lo hicieron en el plató de 'El diario de Jorge', escenario de un reencuentro cargado de emoción, nostalgia y cuentas pendientes, tras una amistad rota en la adolescencia por la irrupción de un chico que tonteaba con ambas.

“Un hombre nos separó”, decía el mensaje con el que Alejandra acudió al programa, segura de que detrás de aquella historia estaba Julia, su mejor amiga durante años cuando eran niñas. La distancia entre ellas comenzó cuando eran muy jóvenes, tras un malentendido sentimental que ninguna de las dos supo, o quiso, aclarar en su momento.

“Han sido nueve años sin verla, sin saber nada de su día a día. Siempre he esperado que estuviera bien”, confesaba Alejandra emocionada antes del esperado reencuentro. La ilusión era evidente: había echado en falta a Julia en momentos especialmente difíciles de su vida.

Cuando Julia apareció en plató, el gesto lo dijo todo. La joven no dudó en tenderle la mano a Alejandra y lanzar un mensaje claro: “Te traigo aquí para una reconciliación. Año nuevo, vida nueva. Quiero que formes parte de mi 2026 y de todo lo que venga después”, afirmaba ella. Además, ha recordado los malos momentos, pero también los muchos recuerdos buenos que compartieron, definiéndola como su confidente y su mejor amiga.

"Eso es pasado"

Durante la conversación salió a la luz la verdad de lo ocurrido entonces. Aquel chico, origen del distanciamiento, solo quedó con Alejandra un único día y nunca llegó a haber ni siquiera un beso: “Éramos muy chicos, nos daba vergüenza todo”, explicaba. Al escuchar esto, Julia se ha alegrado. Sin embargo, el orgullo pudo más que las explicaciones y ninguna dio el paso de llamar a la otra.

La vida siguió para ambas. Julia descubrió durante el reencuentro que Alejandra es madre de un niño de casi tres años, fruto de otra relación, muy lejos ya de aquel amor adolescente que tanto daño causó: “Eso es pasado”, coincidieron las dos, aliviadas al confirmar que el chico no formaba ya parte de sus vidas.

Nueve años después, y pese a vivir en la misma ciudad, Granada, el destino tuvo que reunirlas frente a las cámaras. Ahora, con más madurez y menos orgullo, ambas se mostraron dispuestas a retomar una amistad que nunca dejó de importarles: “Tenemos mucho que contarnos”, dijeron entre sonrisas, abrazos y muestras de cariño.