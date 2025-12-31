Sandra y Cathaysa, que se reencontraron en el programa después de 20 años sin verse, reciben un regalo muy especial

Cuando el duelo hace más daño en Navidad: el necesario mensaje de una hija a su madre tras perder a su marido

Compartir







En el último programa del año de 'El Diario de Jorge' recordamos algunas de las historias que más nos emocionaron en este 2025, como es el caso de Sandra, una joven adoptada que creció como hija única y con el sueño de reencontrarse con sus hermanos biológicos. Un sueño que cumplió el pasado mes de julio en nuestro programa.

Tras más de 20 años sin verse, Sandra se volvió a abrazar con su hermana Cathaysa. Hoy, recibimos a las dos en nuestro plató y, después de 5 meses desde su reencuentro, descubrimos cómo es su relación en la actualidad. ¿Han podido recuperar el tiempo perdido? ¿Ha conocido Sandra al resto de sus hermanos?

Sandra y Cathaysa hacen un emotivo viaje al pasado

En la última tarde del año recordamos una de las historias más emocionantes desde que empezó el programa. Sandra, que vivió de niña en un centro de acogida hasta que fue adoptada por una familia, tuvo durante muchos años el sueño de reencontrarse con sus hermanos, algo que consiguió por medio de nuestro programa. Ahora, de la mano de su hermana Cathaysa, Jorge Javier le propone a la invitada un viaje a su infancia.

En ese momento, el presentador le anuncia que se va a reencontrar con la Sandra del pasado, quien tiene una pregunta muy importante que hacerle: "¿Cómo cambiará mi vida si encuentro a mi hermana?". Ante esto, muy emocionada, Sandra responde: "Mucho. Tengo por fin lo que es una hermana mayor. La necesitaba en mi vida". Y es que las hermanas se han vuelto inseparables.

Seguidamente, Sandra desvelaba que había viajado hasta Tenerife para ver al resto de sus hermanos y visitar la tumba de su madre. "Le pude llevar flores y saber dónde está. Lo necesitaba", aseguraba, muy emocionada, la invitada.

Las hermanas reciben un regalo muy especial

Antes de despedirse de ellas, Jorge Javier se dirige a las hermanas para hacerles un regalo de lo más especial: "En estos cinco meses estáis creando vuestros primeros recuerdos y tenéis toda la vida por delante para hacerlo. Siendo niñas os impidieron estar juntas, pero quiero que miréis atentamente esta imagen y que este 31 de diciembre se haga la magia..." ¡Descubre en el vídeo de qué se trata!