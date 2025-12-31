El presentador, muy emocionado, hace un especial brindis de agradecimiento en el último programa del año 2025

El especial e íntimo regalo de 'El Gallo' a Jorge Javier Vázquez para esta nochevieja: "Quiero que mi suerte sea tu suerte"

Durante el especial de 'El diario del Año', Jorge Javier Vázquez recibe a los protagonistas de algunas de las historias que más nos han conmovido y divertido durante este año 2025. Un programa de lo más especial que ha reunido a invitados de todo tipo: desde dos hermanas que se reencontraron hace un par de meses en nuestro plató hasta una pareja que celebró su pedida de mano con nosotros.

Todos ellos se han reencontrado con el presentador para contarnos cómo han evolucionado sus historias y vivir junto a Jorge Javier Vázquez una tarde muy especial en el último día del año. Con motivo de este día tan especial, regresaba al programa Lolo, quien tiene el ritual de cantar a la comida, y junto con el presentador se vestían de gala para cantar al menú de nochevieja.

Asimismo, el presentador recibía un regalo muy íntimo y especial de parte de 'El Gallo'. El invitado, que rompía un récord al convertirse en la persona que más veces ha visitado 'El diario de Jorge', le entregaba un obsequio a Jorge Javier con el que le auguraba buena suerte para empezar con buen pie el año 2026.

Las palabras con las que Jorge Javier recibe el año 2026

Tras recordar las historias que más nos han emocionado en este año, el presentador, con una copa en mano, cerraba el programa dirigiéndose a cámara para realizar, muy emocionado, un especial brindis con el que despedía el 2025 y pedía deseos para el próximo año: "Hoy es el último día del año y todos en el equipo del diario queremos brindar por los más de 3.500 invitados que han pisado este plató durante el 2025. ¡Va por ellos!". ¡Descubre el brindis al completo en el vídeo!