La dolorosa historia de María José con su familia adoptiva: "Me encerraban en la habitación y me daban de comer en el suelo"

María Teresa leva más de cuatro décadas buscando respuestas. Han pasado 41 años desde que acudió al hospital de A Coruña para dar a luz a su primera hija, el 6 de noviembre de 1984, y desde entonces su vida quedó marcada por una sospecha que nunca la ha abandonado: su bebé fue robado y vendida ilegalmente nada más nacer.

Durante su emotiva intervención en 'El diario de Jorge', María Teresa realizó un llamamiento público para intentar localizar a su hija, convencida de que fue víctima de una trama de robo de bebés, una práctica que durante años ha sido denunciada en distintos puntos de España.

“Yo ya noté algo muy raro el primer día en el hospital”, explicaba visiblemente emocionada. Según su testimonio, su hija nació en A Coruña y cree que fue entregada a otra familia a cambio de dinero: “Fue robada y vendida. Incluso me he enterado de que los vendían por 200.000 pesetas. Un bebé no se vende”, denunciaba.

Casos como el suyo se suman a otros muchos que han salido a la luz en las últimas décadas. Aunque algunas familias han logrado reencontrarse, todavía son muchas las historias que siguen sin resolverse y pocas las personas que han rendido cuentas ante la justicia. María Teresa no pierde la esperanza. Su objetivo sigue siendo el mismo desde aquel 6 de noviembre de 1984: encontrar a su hija y conocer la verdad. Cualquier información, por pequeña que sea, puede ser clave.

"Si alguien tiene a mi hija"

Durante el programa, se hizo un llamamiento directo a cualquier persona que pueda tener información. El equipo de 'El diario de Jorge' mantiene abiertas sus líneas de contacto para recoger posibles pistas que ayuden a esclarecer el caso: “Si alguien tiene a mi hija, por favor… o si ella misma se ve reflejada en mí o en su padre, que se ponga en contacto”, pedía María Teresa mirando a cámara.

Si recibes alguna información vinculada a este caso u otro, 'El diario de Jorge' dispone de un número de teléfono (646 007 365) al que puedes contactar para reportar cualquier dato que resulte clave en la investigación.