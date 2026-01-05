Su hija y su yerno le preparan esta sorpresa en 'El diario de Jorge' para animarla

Luisa fue una de las grandes protagonistas de 'El diario de Jorge' al vivir un momento tan inesperado como emotivo. Su hija, Nati, y su yerno, Francisco, la llevaron al programa con un objetivo muy claro: devolverle la energía, la ilusión y la alegría que había ido perdiendo desde el fallecimiento de su marido. Para ellos, Luisa estaba “apagada, dejada y sin ánimos”, y sentían que necesitaba un empujón para volver a reconocerse a sí misma.

Sin saber exactamente a qué iba, Luisa se dejó hacer desde el primer momento: “Me he dejado hacer todo lo que han querido”, confesaba entre risas, sorprendida por la transformación que estaba a punto de vivir. El equipo del programa se puso manos a la obra para darle un cambio de look completo que resaltara su belleza y, sobre todo, su fuerza.

Las primeras reacciones no tardaron en llegar: “¡Qué maravilla!”, “¡Qué poderosa!” y “¡Qué guapa!” fueron algunas de las exclamaciones que se escucharon en plató al ver a la nueva Luisa. Ella, todavía sin haberse mirado al espejo, escuchaba halagos mientras reconocía que no había puesto “ni un pero” al proceso.

Desde el programa quisieron dejar claro que el cambio no era solo externo: “Nosotros hemos hecho la parte de fuera, pero hay otro más importante, el de dentro”, le ha dicho la presentadora, Cristina Lasvignes, animándola a recuperar poco a poco las ganas de vivir, sin dejar de echar de menos a su marido, pero rodeada de una familia que tiene muchas ganas de disfrutar de ella y de volver a ver a la de siempre.

El gran cambio de Luisa

El momento más impactante llegó cuando, por fin, Luisa se miró al espejo. La comparación con su imagen anterior fue inevitable: “Así llegaste… y así te vas de 'El diario de Jorge'”, le dijeron. Su reacción fue inmediata y sincera: “Madre mía… no parezco yo”. Las palabras se mezclaron con sonrisas, emoción y algún que otro gesto de incredulidad ante el resultado.

Lejos de quedarse solo en lo estético, Luisa aseguró que le había gustado “todo”, desde el primer momento en que entró al programa hasta el resultado final. Un cambio que no solo le devolvió una imagen renovada, sino también un impulso emocional para empezar una nueva etapa. Con este gesto, Nati y Francisco lograron su propósito: regalarle a Luisa una sorpresa cargada de cariño, apoyo y esperanza.