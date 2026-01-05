El mensaje de un hijo a su madre tras compartir su historia de superación en 'El diario de Jorge'

Así ha sido la historia de superación de Ben tras su accidente

La historia de Ben ha conmovido profundamente a los espectadores de 'El diario de Jorge'. El joven compartió en el programa uno de los testimonios más duros y emotivos al relatar el grave accidente de moto que sufrió y que estuvo a punto de costarle la vida. El impacto le dejó en coma, con un total de 37 fracturas y un futuro incierto del que logró salir adelante contra todo pronóstico.

Durante su intervención, Ben quiso poner el foco no solo en su proceso de recuperación, sino en la persona que nunca se separó de su lado en los momentos más críticos: su madre: "La persona que he tenido más cerca es la que más ha sufrido, pero no me ha soltado la mano en ningún momento", confesó con la voz entrecortada. Para él no hay ninguna duda: “Es la persona que más quiero en este mundo, mi madre”.

El joven explicó que si hoy sigue vivo y luchando por recuperarse es gracias a todo lo que ha aprendido de ella. La describió como una mujer fuerte, resiliente y admirable. “Si estoy aquí, vivo y sigo estando fuerte, es por todo lo que he aprendido de ella”, afirmó. Ben reconoció sentir por su madre un cariño, amor y respeto inmensos, y aseguró que su vida es un homenaje constante hacia ella: “Ella se merece que cada día le haga un homenaje”, añadió.

Una carta cargada de emoción

Uno de los momentos más difíciles llegó cuando los médicos le advirtieron de que podrían amputarle una pierna y que tal vez no volvería a caminar: “Cuando estás tan roto y ves que tu futuro ha cambiado, si no tienes a alguien fuerte a tu lado es muy complicado”, explicó. En ese punto, el apoyo de su madre fue decisivo: “Pensar en ella me hacía salir adelante y seguir vivo para ella”. “Cuando me ve mal, ella todavía está mejor y me da más ánimos. Es muy difícil estar mal con ella”, confesó emocionado.

El momento más conmovedor del programa llegó cuando Ben leyó una carta que había escrito a los Reyes Magos. En ella no pedía nada para sí mismo: “Este año no quiero pediros nada para mí porque ya he recibido el mayor regalo: seguir con vida”, leyó. Su único deseo era para su madre: que le quitasen todas las preocupaciones y que a él le dieran la fuerza necesaria para terminar de recuperarse y devolverle la sonrisa. “Mami, te quiero mucho”, concluyó. Su madre, Adriana, se ha emocionado al escuchar las palabras de su hijo, tras meses marcados por el miedo, la incertidumbre y aquella llamada que ningún padre quiere recibir.