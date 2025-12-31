'El Gallo' bate nuestro récord histórico de asistencia: Es la 10ª vez que visita el programa y, en esta ocasión, trae un regalo muy especial

'El gallo', un joven conocido en el programa por su desparpajo, regresa a 'El diario de Jorge' durante el programa especial de fin de año para volver a revolucionar el corral con sus bailes y su despampanante personalidad, que no pasa desapercibida para nadie. Además, en un día tan significativo, el invitado trae un regalo muy especial para Jorge Javier Vázquez.

Antonio, conocido como 'El Gallo de Granada', hacía su entrada estelar al plató donde le esperaba Jorge Javier Vázquez para darle una noticia muy importante. Y es que nuestro invitado ha cumplido un récord: "Eres la persona con el récord absoluto de asistencia", le decía el presentador a 'El Gallo', que con esta ya suma 10 visitas al programa. Acto seguido, el de Granada lo celebrara por todo lo alto.

La mayoría de ocasiones que Antonio ha visitado 'El diario de Jorge' han sido para encontrar el amor, pero ninguna de las veces lo logró. Por eso mismo el presentador le preguntaba cómo se encuentra su corazón en estos momentos. "Soltero, desolado y solo", contestaba el invitado para a continuación hablar sobre el verano de desenfreno que ha tenido en Benidorm.

El íntimo regalo de 'El Gallo' a Jorge Javier

Tras un momento de risas y anécdotas, Jorge Javier Vázquez quería saber cómo iba a celebrar el invitado esta última noche del año y este respondía: "Hoy hay cena de gala y luego habrá que salir a la discoteca a lo pelicano, a picar lo que se pueda". Seguidamente, 'El Gallo' le desvelaba a el presentador qué ritual tiene durante esta noche y le sorprendía haciéndole un regalo: "Quiero que mi suerte sea tu suerte".

"Quiero que este año entremos con buen pie", decía el invitado al presentador mientras le entregaba el regalo tan especial e íntimo que le había traído a juego con el suyo para que ambos puedan comenzar el 2026 de la mejor de las maneras. ¡No te lo pierdas!