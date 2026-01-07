Dulce y Mónica tienen dudas de que Cristina sea su hermana y le piden una prueba de ADN

Dulce y Mónica han acudido a 'El diario de Jorge' después de conocer que una posible hermana las está buscando. El padre de ambas, tras quedarse viudo, tuvo una hija con otra mujer, Cristina. Esta joven no tuvo apenas relación con sus hermanas mayores. Ahora, Cristina las está buscando para recuperar el tiempo perdido.

Las dos hijas han contado que tienen curiosidad de su hermana Cristina porque han pasado muchos años: "También tenemos dudas porque su madre tenía una doble vida y podría no ser hija de nuestro padre", explicaban ellas. Además, han contado que su padre descubrió que su segunda mujer mantenía una relación con el amigo de su padre.

También han contado que en la documentación del hombre no encuentran a Cristina reconocida como una hija suya, lo que ha generado una mayor incertidumbre en al familia, especialmente entre todos los hijos del hombre.

Esto es una de las razones por las que ambas dudan de que Cristina sea hija de su padre. Después de muchos años en los que no han tenido relación, las tres han protagonizado un encuentro en plató. Se han visto por primera vez tras décadas y Dulce y Mónica le han hecho una petición a su posible hermana menor.

"Queremos que te hagas una prueba de ADN"

Dulce y Mónica le han pedido a Cristina que se haga una prueba de ADN, por la situación familiar de la hermana menor: "Tu madre se quedó embarazada del amigo de nuestro padre, por eso queremos que te hagas la prueba", comenzaban ellas. Cristina ha reconocido que entiende las dudas de Dulce y Mónica por la historia que han contado y ha aceptado someterse a este test para confirmar si comparten padre o si, por el contrario, no son familia.

Esto ha alegrado a las hermanas mayores, que le han agradecido que haya aceptado a realizar esta prueba: "Nosotros te querremos como si fueras nuestra hermana y te aceptaremos con los brazos abiertos", reconocían Dulce y Mónica. La próxima semana descubriremos el resultado de esta prueba y sabremos si Cristina es familia de Dulce y Mónica.