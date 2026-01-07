Rocío sorprende a Alfredo con un carrito de bebé en el programa

Rocío ha llegado al plató de 'El diario de Jorge' con un carrito de bebé porque siempre la confunden con la madre de su pareja, Alfredo. ¿La razón? La diferencia de edad entre ambos. La malagueña le saca 15 años a su novio, que tiene 29 años. Esta diferencia de edad genera algunos comentarios que afectan a la pareja. A pesar de que ella se lo toma con humor, no le gusta que la gente opine así de su relación.

Además, la maternidad es un tema que preocupa a Rocío y a Alfredo, pues él no quiere tener hijos, por lo menos actualmente, porque puede influir en su carrera profesional como actor. Al entrar en plató y ver el carrito, a Alfredo se le ha cambiado la cara, por no saber quién le habrá llevado al programa y le habrá dejado un carrito para bebés, tanto que lo ha apartado del sofá.

"Me considero joven. Yo quiero seguir mis metas y creo que un niño podría romper esos objetivos que quiero cumplir", admitía el de Málaga. Además, ha explicado que, a pesar de poder ser "egoísta", prefiere priorizar su vida profesional antes que ser padre. Este objeto le ha provocado muchas dudas, poniéndole nervioso por no saber quién podría estar detrás de esta sorpresa: "Yo me muero... Sería la peor noticia que podría recibir", decía casi sin palabras.

El susto de Alfredo

En ese momento, ha entrado su pareja al plató. Alfredo no daba crédito y estaba muy nervioso: "No me lo esperaba", decía él. Rocío le comunicaba que no iba a ser padre, a lo que el reaccionaba relajado y con una sonrisa de tranquilidad. "El carrito está aquí porque siempre soy la madre, hasta la tuya", explicaba ella. Alfredo ha reconocido que al saber que no va a ser padre está "mejor".

"De vez en cuando hay un comentario... Pero hay gente buena, y cuando dos personas se quieren la gente se alegra", reconocía Alfredo al hablar de los comentarios que tiene que aguantar por la diferencia de edad que tiene con su pareja.