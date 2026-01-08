telecinco.es 08 ENE 2026 - 19:57h.

Rubén ha animado a todo el plató con su energía y sus bailes

El mensaje de un hijo a su madre tras compartir su historia de superación en 'El diario de Jorge': "Es la persona que más quiero"

A pesar de la imagen confiada y llena de energía de Rubén, el manchego se ha abierto y ha recordado algunos de los episodios más oscuros de su infancia, cuándo sufrió bullying por parte de sus compañeros en el colegio. Esa personalidad arrolladora ha conseguido que, a pesar de lo malo, haya seguido adelante y haya superado todos los problemas con ayuda de su familia. Hoy ha llevado a sus padres a 'El diario de Jorge' por sorpresa para agradecerles lo que han hecho por él.

Mediante un sonido muy característico de su casa, un taconeo, Sacri y Paco han descubierto prácticamente al momento quién les había traido al programa: "Exactamente, es un taconeo. ¡Toma ya! Yo, para mi ya se ha declarado. Yo ya sé quién es", afirmaba Paco, señalando a su hijo menor como el responsable de esta sorpresa. "Es imposible porque he hablado con él", decía su madre, Sacri. En ese momento, Rubén ha entrado en plató y se ha abrazado con sus padres.

Las bonitas palabras de Rubén

Rubén le ha agradecido a Sacri y Paco todo lo que han hecho por él y les ha leído una carta cargada de emoción que ha provocado el llanto de su madre: "Soy quien soy gracias a vosotros. Me siento una persona segura y feliz porque siempre me habéis apoyado sin condiciones. Es muy difícil crecer sin amigos y sintiendome rechazado por todas las personas, pero nunca por vosotros", leía nervioso el joven.

Sacri no podía contener las lágrimas y Paco estaba visiblemente emocionado con las palabras de su hijo, que continuaba: "Me habéis dado todo el amor que me faltaba. Gracias por ser los mejores padres del mundo. Os amo con todo mi amor manchego, taconeador y un poco loco", terminaba arrancando el aplauso y los ánimos del público.

El desgarrador testimonio de su madre

Su madre se mostraba desconsolada tras escuchar las palabras de su hijo, Rubén: "No me lo esperaba", contaba. Además, Sacri se ha abierto y ha recordado algunos de los momentos más duros que han vivido: "Ahora se habla del acoso escolar, pero antes no. Incluso los profesores ni le querían reconocer, hasta que ya pensé en denunciar al instituto", explicaba. Tan grande era el apoyo en casa que incluso acompañaba y recogía a Ruben del instituto para que no se metiesen con él ni le pasase nada por parte de sus compañeros.

Rubén enseña a bailar a Cristina Lasvignes

Y esta personalidad e imagen llena de confianza, energía y personalidad se materializó cuando sonó la música y Rubén se animó a bailar una jota manchega, a su manera. Además, le dio los consejos necesario para hacerlo a la presentadora del programa, Cristina Lasvignes: "Si me ponen la música... Yo me pongo de puntillas", contaba. ¡Y es que Rubén se hace querer por su manera de ser!