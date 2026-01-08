Unplugged 08 ENE 2026 - 10:40h.

Mario Jefferson participó en el programa 'Operación Triunfo' en el año 2011

Mario Jefferson, concursante oficial de 'GH DÚO': "Podría entrar una diva, pero mucho mejor, entro yo"

Compartir







Mario Jefferson ha sido el último concursante confirmado de ‘GH DÚO’ antes del estreno (porque aún quedan más bombazos en la gala de este jueves) y se suma a un elenco en el que resuenan otros nombres como el de Anita Williams, Carmen Borrego o Belén Rodríguez.

Para muchos, el malagueño no es uno de los concursantes más conocidos y otros lo recordarán por haber pasado por dos populares concursos musicales. Damos un salto al pasado para rescatar cómo fue su debut en uno de ellos. ¡Así fue su primera vez en ‘Operación Triunfo’ en Telecinco en 2011!

La primera vez de Mario Jefferson en Operación Triunfo

Corría el año 2011 cuando un jovencísimo Mario Jefferson se animó a cruzar la que es una de las pasarelas más conocidas de la televisión. Con su voz dulce y un tupé a prueba de balas, el de Málaga quiso lanzarse al estrellato y lo hizo años después de participar en ‘Factor X’.

Quería triunfar y, para ello, eligió la famosísima canción ‘Torn’ de Natalie Imbruglia, con la que se llevó una valoración que, quizás, no se esperaba. Tenía poco tiempo para demostrar que quería entrar en La Academia, pero a algún miembro del jurado le pareció que le había faltado algo.

Eva Perales, que por aquel entonces era una de las expertas que decidía sobre quién continuaba en el concurso, le dijo unas palabras que casi hicieron que el concursante se rompiera por completo. Si quieres ver cuál fue el primer veredicto que se llevó, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.