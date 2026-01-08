Nuria Morán 08 ENE 2026 - 13:31h.

El exmarido de Sara Carbonero ha mandado un mensaje tranquilizador sobre el estado de salud de la periodista

Sara Carbonero fue ingresada e intervenida de urgencia en el hospital de Lanzarote, donde disfrutaba de unos días de vacaciones.

Solamente unos días antes, la presentadora había felicitado el año en Instagram. Nada hacía pensar que, al comenzar el año, iba a ser ingresada de urgencia "tras sufrir una fuerte indisposición".

Ahora, fuentes cercanas a Sara Carbonero aseguran que evoluciona favorablemente y que podría ser pasada a planta este mismo jueves.

'El Programa de Ana Rosa' ha emitido en primicia la primera reacción de Iker Casillas tras la intervención de su exmujer y madre de sus dos hijos.

El futbolista ha mandado un mensaje tranquilizador y ha asegurado que "no hay de que preocuparse". Sobre si Sara va a estar mucho tiempo en Lanzarote, Iker ha respondido: "Vendrá en cuanto pueda. Han sido unas fechas señaladas y todo es más complicado. Está muy bien".

Hasta ahora, la periodista no se ha pronunciado sobre su ingreso en primera persona. Su última publicación en Instagram era esa felicitación de Año Nuevo, que acompañó con un carrusel de fotografías en las que se apreciaba lo bien que se lo estaba pasando durante sus vacaciones. Como deseo para este 2026, Sara admitió que, desde hace tiempo, lo que más pide "es tener salud". También invitó a todos sus fans a disfrutar de la "buena música" y a tener ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos", concluyó.