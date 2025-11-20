La primera ola de frío pone contra las cuerdas a muchas familias en riesgo de pobreza energética

Javier Dasí ha trasladado algunos consejos para optimizar el gasto de calefacción y poder ahorrar en la factura

Poner la calefacción por primera vez este invierno: lo que debes hacer para no arruinarte

La primera masa de aire ártico de la temporada congela la península ibérica durante los próximos días. Asturias, Castilla y León, Cantabria y Cataluña están en alerta naranja por nieve, con hasta 30 centímetros de nieve. Con temperaturas que bajan hasta los -1ºC en zonas de León o Salamanca, la factura de la calefacción supone un quebradero de cabeza para muchas familias.

'El tiempo justo' se ha desplazado hasta el hogar de Conchi, que tiene que decidir entre pagar la luz o el gas debido a su alto coste, especialmente en estos meses de frío invierno: "Si pongo la calefacción tengo una factura de 350€ cada dos meses. O enciendo la calefacción o pago luz", contaba. Esta mujer se ha visto obligada a comprar radiadores eléctricos y prescindir de encender la calefacción.

"Cuando llegue diciembre o enero voy a tener que poner la calefacción sí o sí", reconocía. Conchi ha contado que cuando no están en casa tienen todo apagado y solo calienta la habitación en la que está en cada momento para ahorrar en la factura.

Los trucos para ahorrar en la factura del gas

Javier Dasí, experto energético, ha trasladado algunos consejos para optimizar el gasto de calefacción en la vivienda y poder ahorrar en la factura del gas durante el invierno: "Hay ciertas cosas que pueden hacerte pagar hasta la mitad de luz y gas", explicaba. "Lo primero, ahora que no ha venido el frío, utilizar dos radiadores eléctricos que puedes mover a la estancia dónde estáis en la casa".

Además, el experto ha explicado que es mucho mejor poner una temperatura más baja y cerca de nosotros: "Es importante no estar encendiendo y apagando. Lo que hay que hacer es encenderlo y dejarlo unas horas hasta apagarlo", aconsejaba.

"La bomba de calor, o aire acondicionado, es lo más eficiente y lo que menos luz te va a gastar. Vais a gastar menos que con radiadores", explicaba Javier Dasí. "Pensaba que la bomba de calor gastaba más, pero es que está imposible", reconocía Conchi. Con estos consejos conseguiremos calentar la casa de una manera fácil y más barata.