La historia entre Daniel y Sergio es un claro ejemplo de que en la amistad nunca se sabe. Lo mismo dos íntimos amigos se pelean que, pasado un tiempo, vuelve a apaciguarse todo y se retoma una relación como si no hubiera sucedido nada.

Sergio, un joven madrileño, viene a 'El diario de Jorge' dispuesto a solucionar su largo conflicto con su examigo. Lleva un año sin hablarse con él. Hasta entonces, era su mano derecha. Estaban siempre juntos y nunca se habían distanciado tanto.

Además, la historia de su amistad es bastante llamativa porque tanto uno como otro se dio su primer beso con una chica en el mismo instante y en el mismo lugar. "Fue con dos chicas de clase en un banco", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El brutal encuentro entre los examigos

Sin embargo, todo cambió cuando apareció una ilusión en la vida de Sergio. Al parecer, era una persona que generaba polémica en su relación de amistad. En septiembre de 2024 Daniel le preguntó a la pareja de Sergio que donde estaba su amigo. "Ya no sale con nosotros", le lanzó. "No le di mucha importancia", explica Sergio.

Al joven le molestó bastante el comentario, aunque no le dijo hasta que se vieron en un bar un buen día. "Le dije que me había molestado, me empezó a decir todas las cosas que a él le habían molestado de mí", comparte en el programa de Telecinco.

Uno y otro se han visto por fin y han solucionado sus discrepancias. "Sergio era de meter el dedo en la yaga, no solo conmigo", explica Daniel. Los dos examigos han aceptado zanjar las polémicas que existen. "Tenemos que resolverlo", apostillaba el mismo.