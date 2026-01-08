Laura no ha dudado en lanzar en directo todos lo que le molesta de su amiga: ya puedes verlo

La lacrimógena carta de Rubén a sus padres en 'El diario de Jorge' después de compartir su dura infancia: "Me habéis dado el amor que me faltaba"

Compartir







Laura está bastante disgustada con su examiga Sara. La joven madrileña de 21 años ha traído a 'El diario de Jorge' una lista de reproches para que la otra entienda qué es lo que exactamente le preocupa.

Asegura que Sara se ha distanciado de ella. Todo ha comenzado, según su relato, tras un distanciamiento por la relación que tuvo durante un tiempo con un chico. Al parecer, el joven "se metía" en la relación de amistad entre una y otra. Pero no queda ahí el problema.

Según Laura, Sara llegaba a verla tomando algo con su grupo de amigos y no se acercaba ni a saludarle. "Veía como que me esquivaba", dice mientras su amiga escucha todo desde una salita. La joven le confesaba a Cristina Lasvignes que todavía le tiene cariño, pero asegura que "cambió de amistades" y que la ha terminado dejando "de lado".

El tenso momento

Cuando Sara ha tomado la palabra, se ha vivido un tenso momento en el programa de Telecinco que ha impactado al público. "Es caer muy bajo", dice sobre la invitación de Laura. Sara se ha mostrado "molesta" con su examiga" y no ha dudado en decir qué era lo que más le fastidiaba de su conflicto.

"Nunca te he cambiado. Si tú quieres que esté aquí siempre mi culpa tampoco es", señala. Con esta frase Sara se refería a que Laura, según lo que ella piensa, suele pedir que esté a su vera continuamente, algo que le enfada bastante a la examiga.

Laura era clara y le repetía que es consciente de que ella tampoco lo ha sabido llevar bien. "El problema ha sido que nos hemos querido muy mal", decía Sara.