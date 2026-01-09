Así ha reaccionado Cristina Lasvignes a su sorpresa de cumpleaños en 'El diario de Jorge'

La bonita sorpresa de Cristina Lasvignes por su cumpleaños

Hoy ha sido un día muy especial para todo el equipo de 'El diario de Jorge', especialmente para la presentadora, Cristina Lasvignes, que ha vivido una bonita sorpresa en directo con motivo de su cumpleaños. La madrileña celebraba un año más rodeada de sus compañeros, sin imaginar que el programa le tenía preparado un momento tan bonito.

Todo ocurría al final de la emisión, cuando Cristina se despedía de la audiencia antes del fin de semana. En ese instante, el plató se llenaba de aplausos y comenzaba a sonar la clásica canción de 'Cumpleaños feliz', cantada por todo el equipo entre risas y complicidad. La sorpresa se completaba cuando dos compañeros aparecían en escena con una tarta y un precioso ramo de flores.

Un ramo de flores y una tarta

Visiblemente emocionada, Cristina no pudo ocultar su alegría y agradecimiento: “Ay, chicos, muchas gracias”, decía entre aplausos, dedicando palabras cariñosas a todo el equipo y bromeando con su edad: “Empecé con 47 años y me voy de aquí con 48. Así es la vida”, comentaba con humor, provocando las risas en el plató. Cristina Lavignes pidió un deseo y sopló las velas del pastel.

La presentadora también tuvo unas palabras especiales para agradecerles el gesto con afecto, y se despidió de los espectadores recordando que el lunes regresará Jorge Javier al programa. El momento terminó entre aplausos, sonrisas y un ambiente de celebración que dejó claro el cariño que el equipo siente por ella. Una sorpresa sencilla pero muy emotiva que convirtió el final del programa en una celebración inolvidable y que demostró, una vez más, el buen ambiente que se respira en 'El diario de Jorge'.