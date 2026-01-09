Jesús Calleja actualiza su estado de salud tras su accidente en el Dakar en 'Vamos a ver': "Fue durísimo"
El presentador ha asegurado estar "estupendamente": "No puedo quejarme de nada en la vida después de esto"
Jesús Calleja sufre un brutal accidente y tiene que abandonar el Dakar
Este jueves, Jesús Calleja ha sufrido un aparatoso accidente en el Dakar. Las imágenes son realmente impactantes pero, a pesar de ello, tanto él como su copiloto salieron del coche por su propio pie. Afortunadamente, el presentador solo sufre una pequeña fractura en el hombro. No es grave, pero no podrá continuar en la competición.
Jesús ha entrado en directo en 'Vamos a ver' este viernes para contarnos cómo se encuentra: "Estoy muy bien y además me he levantado por la mañana y sorprendentemente me duele muy poquito. Estoy muy bien, con movilidad completa, no tengo ninguna restricción. Estoy estupendamente", ha comenzado mandando un mensaje tranquilizador.
Su copiloto también ha querido aparecer en la conexión para unirse a este mensaje de tranquilidad: "Tiene un chichón en la cabeza", ha explicado Calleja mientras los dos aparecían sonrientes y Patricia Pardo y los colaboradores alucinaban en plató.
"Tenemos buena actitud ante la vida, entonces yo creo que como nos portamos bien, la vida también nos devuelve alegrías, porque lo de ayer la verdad es que fue un accidente durísimo. Mi casco está roto también. Y he salido tan pancho, yo no puedo quejarme de nada en la vida después de esto", ha continuado.
Así ocurrió su accidente
Acto seguido, la presentadora ha preguntado a su compañero qué fue lo que ocurrió exactamente: "Nosotros, los pilotos, somos los que vamos haciendo la carrera. La organización nos marca dónde están los peligros para que podamos saber dónde están y frenar. Hay peligros tipo 1, 2 y 3. Por alguna razón, la carrera se movió diez metros hacia un lado que no tocaba", ha comenzado.
"Yo venía metido en una nube de polvo. Había coches más lentos delante y estaba preparándome para adelantarlos, pero al meterse la carrera por donde no era, ese agujero no estaba en la viñeta, que era un peligro máximo, nivel 3, y es que no lo vi.