La primera actuación con Inteligencia Artificial nos deja una imagen única de Risto Mejide cantando ópera
El cantante Francesco Demuro sorprende a Risto Mejide con su actuación gracias a la IA
La Inteligencia Artificial ha llegado a ‘Got Talent España’ de la mano de Francesco Demuro, un gran amante de la ópera. Como él, Risto Mejide también es fiel apasionado de este género musical y por ello se ha convertido en el gran protagonista de esta inesperada actuación.
Mientras se preparaba todo, Risto se venía temiendo lo peor: “Me da que no es trigo limpio esto”, ha llegado a manifestar cuando veía que colocaban una cámara justo enfrente del artista. En seguida ha comenzado a cantar y sus dudas se han disipado… Pero la gran sorpresa estaba aún por llegar.
Sobre la pantalla y, gracias a la IA, podía verse la imagen de Francesco… pero con la cara de Risto Mejide. “No te has visto en otra cantando así”, ha expresado Lorena Castell cuando ha sido consciente de lo que estaba sucediendo. Por su parte, Risto no ha podido disimular su sorpresa y agrado.
La reacción de Risto Mejide al verse cantando ópera a través de la IA
Al terminar la actuación, Risto Mejide se ha levantado para recibir los aplausos del público y ha bromeado con tener más pelo tras un viaje a Turquía. Le pregunta a Francesco Demuro si es un cantante profesional y el participante lo afirma. Asegura Risto que ha sido un regalazo verle actuar y le agradece lo que ha hecho sobre el escenario.