Hay expertos que avisan de que en Navidades pueden existir ciertos problemas a la hora de hablar de algunos temas durante las cenas y comidas. En el peor de los casos, estos pueden desencadenar algo muy trágico. Que se lo digan a Harley y a Jazmin, que terminaron con una brutal bronca en Nochevieja que ha marcado los primeros días del 2026.

La madre llegó a echar de su casa a su hija por defender una postura muy diferente respecto a la suya sobre la misma cuestión. Lo hizo el pasado 31 de diciembre antes de las doce de la noche. "En esta ocasión fue por un castigo que le había puesto al hermano y ella cuestionaba, así empezó eso", relata.

El frío momento

La pelea adquirió unos niveles que nunca habían vivido madre e hija. "Había gritos, nos insultamos, nos faltamos el respeto", explica. Harley acusa a su hija de "falta de responsabilidad". Le confiesa a Jorge Javier Vázquez que no suele levantarse temprano, siempre entre las 11 y las 12 de la mañana. Así que Harley tomó la decisión de echarla de su casa sin pensárselo. Y desde hacía 12 días no sabía nada de ella, hasta que han vuelto a verse en un frío momento en 'El diario de Jorge'.

"Me siento soprendida porque no me lo esperaba, lógicamente. Pdríamos hablarlo de otra manera. Me diiste que nuestro vínculo se estaba dañanando", le dice Jazmin a su madre nada más verla. Eso sí, no solo han existido reproches entre una y otra. La joven también ha querido quedar claro que su amor por ella es "infinito".

"Siempre voy a estar abierta a arreglar mi vínculo", aclara. Madre e hija han terminado por buen camino y aseguran que harán todo lo posible para que no se repitan escenas como la de la pasada Navidad.