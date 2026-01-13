Yeremai intentó recuperar a su expareja mientras su actual novia estaba entre el público

Tensión máxima en 'El diario de Jorge' entre una madre y una hija a la que ha echado de casa tras una bronca que sobrepasó los límites

Compartir







Lo que parecía un intento de reconciliación acabó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos vividos en el plató de 'El diario de Jorge'. Yeremai llegó desde Canarias acompañado de su pareja actual, Zuleica, pero con un objetivo muy distinto: intentar retomar su relación con su exnovia, Gisela, con la que mantuvo una historia de amor de tres años. Zuleica se enteró en directo de cuál era el objetivo de su novio y de lo que sentía él por su expareja. La situación, desde el primer minuto, derivó en reproches, acusaciones cruzadas y una discusión que fue subiendo de tono ante la mirada atónita del público.

Nada más reencontrarse, Gisela y Yeremai protagonizaron un duro intercambio de palabras marcado por los celos y las redes sociales. Ambos se acusaron mutuamente de vigilarse en directos, provocar discusiones y escribir desde cuentas falsas: “Eres tú el que se mete en mis directos a hablar con mi gente”, reprochó ella, mientras él negaba las acusaciones y aseguraba que era Gisela quien seguía buscándolo.

La tensión aumentó cuando Gisela dejó claro que, tras lo visto, no quería volver con Yeremai: “Ya visto lo visto, no vale ni la pena”. A partir de ese momento, salieron a la luz episodios del pasado, como supuestas llamadas en número oculto, perfiles falsos y situaciones que ambos aseguraron haber vivido durante y después de la relación. Lejos de aclararse, la conversación se volvió cada vez más agresiva.

"La primera ruptura en directo del programa"

El momento más inesperado llegó cuando el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, dio paso a Zuleica, la pareja actual de Yeremai, que había estado escuchando todo lo sucedido. Visiblemente molesta, recriminó al joven haberla llevado al programa mientras intentaba volver con su ex: “Me parece muy feo que me hayas traído aquí simplemente para decirme que quieres volver con tu exnovia”, afirmó con contundencia.

Ante la pregunta directa del presentador, Zuleica no dudó en tomar una decisión: no quería continuar su relación con Yeremai. La ruptura se produjo en pleno plató, “delante de toda España”, como se subrayó en el programa, poniendo punto final al triángulo amoroso. Para sorpresa de todos, tampoco Gisela quiso retomar la relación, dejando al joven completamente solo tras el enfrentamiento. "¿Alguien del público lo quiere?", preguntaba la joven, a lo que toda la grada a gritado de manera negativa.