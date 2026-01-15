Pedro Jiménez 15 ENE 2026 - 00:14h.

El hijo de José Luis Ábalos se sienta por primera vez en un plató de televisión y protagoniza un tenso momento en plató: "Es mi verdad"

Inédito | Víctor Ábalos defiende la inocencia de su padre en 'El precio de...': "Fue el más leal a Pedro Sánchez"

Compartir







Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, el que fuera el hombre de máxima confianza del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sentado en el plató de 'El precio de...' dispuesto a hacer frente a todas las acusaciones que ha recibido su padre en todo este tiempo. El hijo del exministro ha señalado en varias ocasiones que le han "deshumanizado", convirtiéndole -señala- en un "apestado". Pues bien, en pleno directo, Víctor Ábalos se ha visto envuelto en un tenso cara a cara con Ketty Garat, periodista de 'The Objective', después de que esta última se mostrara tajante ante el último informe de la UCO, que señala al exminsitro por pagos irregulares y otros gastos no justificados.

Y es que la periodista se ha mostrado desde el primer momento muy tajante con el hijo de José Luis Ábalos, asegurando que "antes de nada están los hechos", además de los "documentos y las pruebas". La periodista le ha recordado el documento que acredita que Jéssica Rodríguez fue contratada por su padre, José Luis Ábalos, como bien señalaba uno de los documentos de la UCO: "Que nos expliquen también por qué se contrataron a otras como a Andrea, Miss Asturias, Andrea...".

Además, Ketty Garat también ha mencionado los audios del informe de la UCO entre Koldo, Cerdán y su padre, José Luis Ábalos: "Me parece que la ciudadanía tiene motivos para estar indignada. Ese cuento victimista tuyo no me lo trago. Tu padre lleva cuatro años mintiendo y hay a algunos periodistas que nos han llevado a los tribunales. Al final se ha visto que no solo decíamos la verdad, sino que tu padre está en la cárcel".

Crece la tensión en plató

La tensión ha ido aumentado entre ellos, con un Víctor Ábalos que ha aludido a una parte del informe de la UCO en donde señala que él es un 'custodio', algo que ha negado de manera rotunda: "¿Por qué tengo que creer en ese informe ciertas cosas...?".

"Me han reventado la vida y nadie ha hablado conmigo", ha añadido el invitado. Un invitado que le ha pedido a la periodista que la próxima vez que vaya informar de algo sobre este tema, hable con él, algo que ha hecho saltar a esta: según Ketty, no tiene nada que hablar con él puesto que todo está "acreditado" en el informe de la UCO.

"¿Has venido a escucharme o a soltar tu speech? Estoy hablando de mi verdad y no lo puedes poner en duda", ha dicho el hijo de José Luis Ábalos, ante lo que Ketty ha apuntado que los "periodistas ponen en duda la verdad". Los nervios de Víctor Ábalos han aumentado, confesando este que es su primera vez en televisión y pidiendo que le dejaran contar "su versión".