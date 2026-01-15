Pedro Jiménez 15 ENE 2026 - 00:55h.

El hijo del exministro de Transportes ha destapado quién y por qué invitó a Delcy Rodríguez en su visita a España en 2020: "Fue la motivación capital"

Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, estalla ante Ketty Garat en 'El precio de...' en un tensísimo cara a cara: "¡Me han reventado la vida!"

Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, ha vuelto a adquirir protagonismo desde la captura de Maduro por las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026. Pero la que era vicepresidenta antes de que todo esto ocurriera ya era conocida en España por ser la protagonista hace seis años de uno de los episodios más controvertidos del Gobierno de Pedro Sánchez: el famoso "Delcygate". Pues bien, Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha destapado en 'El precio de... ' todo sobre la visita de Delcy a España en 2020 (hay que recordar que fue su propio padre quien la recibió en el aeropuerto en aquel entonces.

Pues bien, el hijo del exministro asegura que la "motivación capital" del viaje de Delcy Rodríguez a España tiene que ver con "la figura de José Luis Rodríguez Zapatero": "Todo lo demás es casi accesorio".

El Gobierno, consciente de la llegada de Delcy Rodríguez

Además, asegura que Pedro Sánchez y otras personas del Gobierno conocían la llegada de Delcy Rodríguez: "En ese momento nadie conocía que había sanciones sobre Delcy". Por otro lado, ha dado más detalles sobre el día que su padre acudió al aeropuerto para recibir a la actual presidenta interina de Venezuela: "La persona que llama a mi padre para que vaya es el propio Pedro Sánchez. El Gobierno era conocedor de este viaje, pero no de las sanciones. En el momento en el que se averiguan esas sanciones, se activa el dispositivo y se le pide a mi padre que acuda al aeropuerto".

Y es que hay que recordar, a todo esto, que Delcy Rodríguez tenía por aquel entonces prohibida la entrada a la UE "por violaciones graves de los derechos humanos": "Mi padre intentó evitar ese conflicto diplomático, ya que la exministra de Exteriores no estaba en el país y Marlaska le derivó el marrón a mi padre. Por otro lado, Víctor Ábalos ha contado cuál era la misión de su padre con esa visita: "Quería evitar que pisara el espacio Schengen".

Delcy Rodríguez acudió a aeropuerto de Barajas con varias maletas, en las cuales se ha dicho que había oro, dinero, documentos y, en alguna ocasión, hasta droga: "Era su equipaje personal... es imposible de un avión de ese tamaño que hubiera algo así... no habría despegado. Es una leyenda o un mito, que tiene que ver con vincular a Venezuela con narcotráfico e involucrar a mi padre con eso". "Mi padre resolvió esa situación", ha añadido el invitado.

Víctor Ábalos destapa otras visitas de Delcy Rodríguez a España

Por otro lado, Víctor Ábalos ha confesado que Delcy Rodríguez ha estado en Madrid en alguna que otra ocasión: "Hasta hace nada estaba aquí, si ha venido con sanciones también. Por Serrano, para irse de compras, a la clínica estética, al médico y a hacer cuatro compras. Y a ver a su amigo Zapatero y a cuatro amigos más".