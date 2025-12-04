Lara Guerra 04 DIC 2025 - 10:58h.

'El precio de' analiza la relación del rey emérito con Corinna Larsen

Marta Gayá, Corina Larsen y Queca Campillo: las mujeres que cobraron relevancia en la vida de Don Juan Carlos I

‘El precio de’ llega con una nueva entrega denominada ‘El precio de la Corona’ con motivo de la publicación de ‘Resurreción’, las memorias de Don Juan Carlos I, en las que abarca toda su vida como rey de España. Santi Acosta conduce el programa junto a especialistas, periodistas y testigos directos quiénes desvelan todos los entresijos del libro del emérito.

Una las personas que aparece en sus memorias, pero sin mencionarla directamente es Corinna Larsen, a la que conoció en 2004 en una cacería Ella trabajaba en una armería en Londres para aristócratas y empresarios. Uno de los periodistas asegura que no fue ella quien “dio el paso para mantener una relación. El que la persigue, llama y quiere quedar con ella es Don Juan Carlos”.

Por otro lado, otro de los expertos desvela que el emérito se volvió “loco de amor” por ella y Mariángel Alcázar confiesa que la absorbe de tal manera que “se aleja de su propia familia y amigos”. Asimismo, Villacastín asegura que Corinna era “el tipo de mujer que le gustaba. Nada ver con el resto de las que ha estado”.

Otra de las especialistas que han participado en el documental revela que “no era simplemente una amante, es que convivió. Esta señora estaba con una casa al lado de la Zarzuela”. Al parecer, de acuerdo con los expertos esta casa estaba pagada por “todos los españoles”. Además, en algunas ocasiones algunos fotógrafos se cruzaban con ellos dos y “eso se comentaba en el Pardo”.

Rosa Villacastín: “Juan Carlos dijo en una comida familiar que estaba enamorado de Corinna y que se quería separar”

Sandra Aladro remarca uno de los que considera grandes fallos en las actuaciones del rey: “Mezcló cosas que nunca deberían haber estado unidas como, por ejemplo, llevar a Corinna en viajes oficiales, reuniones institucionales mediando en asuntos de estado. Se equivocó completamente”.

De nuevo, todos los periodistas y testigos coinciden en que se pusieron muchas cosas en peligro, entre ellas la “seguridad del Estado”. Era la mano derecha y prácticamente “jugaba más con los hijos de ella que con los suyos”, detalla otra de las periodistas.

Rosa Villacastín, además, desvela que en una comida que hizo junto a Cristina, Elena y Felipe le dijo “lo enamorado que estaba de esta mujer y que se quería divorciar de la reina”. A lo que añade Alcázar: “Llegó un momento que no podía soportar estar al lado de Sofía porque quería empezar una nueva vida”. Por último, una de las expertas considera que este fue el punto de saltar las alarmas: “Corinna estuvo a punto de ser reina de España. Iba a afectar de pleno a la institución y su familia no se lo podía creer”.