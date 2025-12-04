Lara Guerra 04 DIC 2025 - 11:13h.

El periodista Eduardo Inda da una información sobre la ilusión del rey emérito

Juan Carlos I y su relación extramatrimonial con Corinna Larsen: "Estuvo a punto de ser la nueva reina"

‘El precio de’ llega con un nuevo programa con motivo de la publicación de ‘Resurreción’, un libro que abarca las memorias del rey emérito, Juan Carlos. Santi Acosta conduce esta nueva entrega de la mano de periodistas, expertos y testigos que destapan todos los misterios e inquietudes del libro.

Después de escuchar en exclusiva nuevos audios en los que mantienen una conversación Bárbara Rey y Juan Carlos, Lydia se mostraba completamente fascinada. Además, añade que “ella le compraba el vino que a él le gustaba y se lo comentaba a Chelo García Cortés y decía ‘Joe, cuánto cuesta el vino que le gusta a Juan Carlos’. Asimismo, la periodista entre risas comenta lo poco sutil que es el rey con sus mensajes a la exvedette.

Eduardo Inda, sobre Bárbara Rey: “Fue un pasatiempo sexual”

Tras esto, Eduardo inda comenta que “Bárbara Rey fue un pasatiempo sexual. Sus grandes relaciones fueron Marta Gayá, que con ella estuvo veintitantos años y con Corinna ocho”. Al escuchar esto, Lozano explica que la mallorquina sigue viviendo en Suiza y que el rey va mucho para allá, aludiendo a posibles visitas del emérito a la empresaria.

Sin embargo, Inda aclara que no es Marta la persona con la que está actualmente: “Marta vive entre Suiza y Mallorca. Pero, vamos a ver, digámoslo todo claro. Con quién está el rey ahora es, si se puede decir ‘estar’ porque con esas edades…es con Laurance Debray. Es una relación que viene de hace tiempo y por eso escribe el libro”. Además, añade: “Ella llegó a decir que en su habitación de adolescente tenía una foto de Don Juan Carlos”. Lydia Lozano al escuchar el nombre queda completamente atónita.