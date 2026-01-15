Pedro Jiménez 15 ENE 2026 - 03:59h.

El hijo del que fuera la persona de más confianza de Pedro Sánchez da todos los detalles de uno de un rescate que lleva siendo portada varios días

Víctor Ábalos y Aldama protagonizan en 'El precio de...' un intenso enfrentamiento: "Le di cuatro millones de euros a tu padre"

El rescate de Plus Ultra ha ocupado todas las portadas durante las últimas semanas. Un rescate que tuvo lugar en 2021 por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tras conceder 53 millones de euros a la aerolínea en plena pandemia de covid. Pues bien, Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, ha señalado a José Luis Rodríguez Zapatero como la persona que orquestó ese rescate "en la sombra".

"El expresidente Zapatero es el responsable del rescate de Plus Ultra", comienza diciendo en la entrevista que Víctor Ábalos concede en 'El precio de...'. El hijo del exministro de Transportes sitúa al que fuera jefe del Ejecutivo como el principal artífice del rescate, "tanto en la motivación como en el propio rescate".

Víctor Ábalos define el rescate como algo que "nadie entendió en su momento y que sigue cuestionado": "Están los intereses particulares, de Zapatero... y de Venezuela. Es una operación que se cierra a espaldas de mi padre", asegura en 'El precio de...'.

Todos los detalles del rescate de Plus Ultra, según Víctor Ábalos

Sobre cómo ocurrió todo, según Víctor Ábalos se enteran en el propio Consejo de Ministros, sin avisar de nada anteriormente: "Estas empresas que se rescataron, principalmente aerolíneas, lo tienen que facilitar dos ministerios. Pero tienen que ser empresas catalogadas como estratégicas". Y aquí el kit de la cuestión: tras este rescate, Víctor Ábalos cuenta que su padre tuvo un encuentro con el presidente y Pedro Saura, y es este último quien le dice que "las presiones han venido de Zapatero".

En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero, el hijo de José Luis Ábalos lo califica como "el presidente en la sombra": "Es quien dirige realmente la posición en el orden mundial de este país. Y a Pedro Sánchez le viene muy bien, porque así se garantiza con ello seguir donde está".