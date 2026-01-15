Pedro Jiménez 15 ENE 2026 - 04:24h.

Víctor Ábalos, sobre cómo influyó su padre en Pedro Sánchez: "Le recuperó políticamente"

Víctor Ábalos ha desvelado en 'El precio de', entre todas sus confesiones que ha realizado para el programa de Telecinco, cómo era la verdadera relación de su padre, José Luis Ábalos, con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Era lo más cercano que uno se puede imaginar. A nadie le cabe en la cabeza que no fueran amigos".

Tras estas primeras palabras, Víctor Ábalos ha hablado de que su padre, José Luis Ábalos, "recuperó a Pedro Sánchez políticamente": "Estaba 'muerto'. Pedro dejó la secretaría del partido y marcha de España, y es este grupo de personas la que le convenció para que se presentase a unas primarias y, así, recuperar el trono que perdió".

Además, el hijo del político español y exdiputado en las Cortes Generales por Valencia ha señalado que es de sobra conocida la amistad que hay entre su padre y el actual presidente del Gobierno: "Es indiscutible. Hablaban a diario y muchas veces al día. Era el asesor número uno, el confidente que tenía el presidente ante cualquier problema que tenía. Y el presidente siempre le demostró afecto, cariño y amistad a mi padre. Y mi padre hizo lo propio".

La mayor traición que sintió José Luis Ábalos

No obstante, Víctor Ábalos subraya que su padre se sintió traicionado por su partido político, el PSOE: "Pedro Sánchez no es el partido socialista ni el gobierno de España. Una única persona no puede representarlo todo"