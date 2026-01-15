Pedro Jiménez 15 ENE 2026 - 01:59h.

Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, ha contado en 'El precio de...' cuál era la verdadera relación de su padre José Luis Ábalos con el actual presidente del Gobierno. Una relación que, según el hijo del exministro de Transportes, era "la más cercana que uno se puede imaginar". Tras dar todos los detalles sobre esta antigua amistad, de la que se ha hablado en más de una ocasión ya, Víctor Ábalos ha señalado en plató que, de la misma manera que su padre, Pedro Sánchez "es otra víctima de esta cacería".

"Si no ve lo que tiene alrededor, (Pedro Sánchez) va a acabar como mi padre, en Soto del Real. Los que tiene en su entorno son los que le traicionaron tiempo atrás y cuando sea prescindible, le dejarán caer. El objetivo siempre ha sido el presidente y es lo que se busca", ha dicho un Víctor Ábalos que confiesa, en su opinión, quién cree que dentro del Gobierno 'va a por el presidente'. "Óscar López y Antonio Hernando son las personas más peligrosas que tiene Pedro Sánchez a su alrededor", ha indicado Víctor Ábalos.

"Pepe Blanco está detrás. Y también Zapatero, que ha logrado instalar en Ferraz gran parte de su equipo, en Europa también y en los ministerios. Desde 'Delcygate' hay un antes y un después, no solo en la relación con los compañeros, sino con la prensa también. El expresidente Zapatero, poco a poco, va ocupando poder hasta el cese de mi padre", ha dicho Víctor Ábalos.