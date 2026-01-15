Compartir







Rocío, una exnovia de Julio Iglesias y presunta víctima del cantante, ha entrado en directo en 'El tiempo justo' protagonizando un pequeño choque con Makoke que no ha pasado desapercibido, tras las palabras de la colaboradora contando su experiencia con el cantante. Pero en primer lugar, Rocío ha reconocido que está completamente en shock: "Tengo un cabrero impresionante... se me revuelven las tripas". Tras estas primeras palabras, ha asegurado que "alguna persona que estaba sentada ahí" estaba pronunciando alguna mentira que otra.

"Makoke no está diciendo la verdad. Me estoy poniendo negra", ha dicho Rocío, tras lo que ha procedido a dar entender algo que "ha visto Makoke" y que la colaboradora no está diciendo de manera clara. "Me da rabia, eres mujer y sabes perfectamente que estás tapando algo absurdo. Julio Iglesias ha jodido mucho la vida de muchas tías. Yo soy víctima de este señor, intentando tocarme las piernas y besarme", ha dicho Rocío, muy enfada.

La presunta víctima del cantante ha denunciado algo que le ocurrió -presuntamente- un día: "Hizo el intento de tocarme el culo... le dije que iba por mal camino y que así no, que me sentía muy incómoda. Y alguien por ahí me dijo que es que era cariñoso". Tras esta mala experiencia, Rocío tomó la decisión de irse del lugar. Además, ha añadido que Julio Iglesias calificaba todo esto de "jueguitos".

"Me he pegado un tiempo mirando para atrás... he tenido amenazas, porque lo que cuentan es verdad. Es un baboso y un sobón. Ya está bien de disculpar a este tipo de gente", ha concluido Rocío, que cree que lo peor que se puede hacer en estos casos es normalizarlo todo. "Hay más cosas que no las puedo contar porque siento vergüenza. ¡No hay derecho!", ha añadido la presunta víctima de Julio Iglesias, en 'El tiempo justo'.