Ana Rosa, de la explicación de Montero del modelo de financiación: "Decidió protagonizar su propia chirigota"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa: "Para financiación singular la de Montero, que recibe 29.000 euros para vivienda aunque reside en una casa oficial"

Ana Rosa Quintana ha destacado en su editorial diario de este jueves 15 de enero la explicación de María Jesús Montero sobre el nuevo modelo de financiación. Además, la presentadora ha analizado la bronca protagonizada entre el hijo de José Luis Ábalos y Víctor de Aldama en 'El precio de...'.

Ana Rosa Quintana: "La explicación de María Jesús Montero sobre el nuevo modelo de financiación ha dejado a la altura del betún a Groucho Marx"

"Buenos días. Del principio de ordinalidad pasamos al principio de perplejidad. La explicación de María Jesús Montero sobre el nuevo modelo de financiación ha dejado a la altura del betún a Groucho Marx. La parte contratante de la primera parte es Cataluña, y la otra, el resto de Comuniades. La "Diva Fiscal" decidió protagonizar su propia chirigota convirtiendo su explicación en el siguiente trabalenguas: "La ordinalidad es la misma que tenía el modelo en relación con la ordinalidad. Es donde se contempla la ordinalidad. Es falso que este sistema tenga ordinalidad". Conclusión: de 15 autonomías, 14 se muestran en contra, incluidas las del PSOE. Y mira que es difícil, todo un "hito", como dijo la misma Montero", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

La presentadora ha continuado: "Ahora entendemos lo de financiación singular de Cataluña, porque es todo para una. En primera persona del singular se queda Montero sola conduciendo como un kamikace frente a 14 Comunidades. Montero asegura que adherirse a este modelo kafkiano que supone el fin de la solidaridad territorial es voluntario. Sin embargo, el que no lo acepte perderá millones de euros. Como dice el consejero socialista de Castilla-La Mancha. es un "chantaje". Lo que no es voluntario es pagar impuestos, porque el dinero extra saldrá del bolsillo de los ciudadanos. Este modelo tiene que votarse en el Congreso, y es el momento en el que los diputados socialistas de los territorios perjudicados puedan rebelarse. Este nuevo modelo dinamita al Estado, supone el fin de la caja única. Un disparate que salió de la hoja de Excel de Illa y que Sánchez pactó en secreto con el ministro de Hacienda en la sombra, Oriol Junqueras. Montero asegura que los números no mienten".

"En efecto. Fedea señala que la solidaridad de Cataluña se reducirá dos terceras partes, de 2.266 millones a 810, una caída del 64%, y Madrid tendrá que aportar 8.013 millones. Dejan en los huesos la financiación de Comunidades como Aragón y Castilla y León, en vísperas de las elecciones. Del interés general pasamos al interés particular para que Sánchez continúe en Moncloa. De café para todos hemos pasado al café con leche, la tremenda leche que van a meter a las comunidades más pobres", ha sentenciado Ana Rosa.