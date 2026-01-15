Así trabajan las empresas de 'empleadas a la carta' en las que Julio Iglesias elegiría a sus trabajadoras

'El Programa de Ana Rosa' ha realizado una investigación y se ha puesto en contacto con una de estas empresas en República Dominicana

Alberto Núñez Feijóo, tras las denuncias de abuso sexual a Julio Iglesias: "Son muy graves. Hay que saber la verdad"

Desde que se hiciesen públicas las declaraciones de dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusando al cantante de agresión sexual, las noticias y declaraciones no dejan de sucederse.

La investigación ha desvelado las condiciones que presuntamente pondría Julio Iglesias para contratar a las chicas que trabajaban en su hogar, llamando especialmente la atención los exámenes ginecológicos o la prohibición de tener pareja sentimental.

'El Programa de Ana Rosa' ha realizado una investigación y ha conocido a fondo cómo trabajan este tipo de agencias que proporcionan a chicas de servicio en República Dominicana.

Empleadas 'a la carta' en República Dominicana

Podemos elegir a la carta a la persona que va a trabajar para nosotros, decidiendo todas sus características. Desde la edad, la estatura, la raza o incluso si está casada o tiene hijos, son algunas de las características que podemos elegir.

Lo que más llama la atención es que parece que no hay límites. Además del precio, nos dan la opción de 'devolverlas' y de cambiarlas por otras como si se tratase de objetos. También podemos someterlas a todo tipo de exámenes o analíticas.