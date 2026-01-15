Exclusiva | Un equipo de 'El Programa de Ana Rosa' se adentra en el 'narconegocio' de Maduro

Nuria Morán 15 ENE 2026 - 12:17h.

Compartir







A unas horas de que Donald Trump se reúna con María Corina Machado en la Casa Blanca y tras unas sorprendentes declaraciones del presidente de los Estados Unidos en las elogia el papel que Delcy Rodríguez está teniendo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, 'EL Programa de Ana Rosa' ha emitido un reportaje de investigación en el que uno de nuestros equipo se adentra en el 'narconegocio' de Maduro.

El periodista Álvaro López ha accedido a una 'trocha' para tratar de pasar la frontera de Colombia a Venezuela de manera ilegal.

Las 'trochas' son caminos alternativos controlados por sanguinarios cárteles y por peligrosos miembros de la guerrilla. Por aquí pasan camiones de la empresa público de petróleo venezolano, algo impensable sin el visto bueno del gobierno de Maduro y Delcy Rodríguez.

Pronto nuestro equipo ve cómo los 'halcones', hombres que controlan y dan aviso a todo el que no conocen, empiezan vigilarnos. Les obligan a bajarse del coche y pueden ver cómo solo a 100 metros podrían acceder de manera ilegal a Venezuela.

De repente, todo cambia de manera radical. Miradas desafiantes o pitidos de motos que alertan a los criminales. Así es el 'narconegocio' que habría ideado Nicolás Maduro: autoridades venezolanas que hacen la vista gorda con el contrabando y las drogas. Si no queremos arriesgarnos a las 'trochas', por unos 2.000 dólares obtendremos el pasaporte sellado de manera 'legal'.

Álvaro López, reportero de 'El Programa de Ana Rosa', desde la frontera de Venezuela-Colombia: "Una moto se coloca a unos 10 metros de nosotros y nos graba sin parar"