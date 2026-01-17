Carlos Latre alucina al reconocer sobre el escenario de 'Got talent' a una alumna suya: "Es una gran imitadora"

Got Talent 17 ENE 2026 - 23:35h.

Leticia llega desde Jaén y su gran ilusión es convertirse en imitadora como su ídolo, el gran Carlos Latre

Que los concursantes de ‘Got talent España’ (o al menos la mayoría de ellos) son personas talentosas no es un secreto, pero que sean personas conocidas de los miembros del jurado no es algo tan común.

En esta segunda noche de audiciones Carlos Latre, el recién estrenado juez, ha reconocido de inmediato a una de las participantes nada más aparecer en el escenario. Leticia López Aguilar, como se llama esta jienense de 39 años, fue alumna del humorista en el pasado y la mayor de sus ilusiones es actuar frente al que fue su maestro.

Leticia llega desde Jaén con el propósito no solo de impresionar a su maestro, a quien admira profundamente, si no también con la intención de darse a conocer en un mundo en el que casi todos los imitadores son hombres.

Risto Mejide pide el contacto de Leticia

Para Leticia ha sido una noche redonda. No solo ha conseguido que su maestro se pusiera en pie con su actuación, si no que Risto Mejide le ha pedido que, al salir, deje su contacto: “¿Ahora mismo estás trabajando en algún sitio?”.