Esta undécima edición de ‘Got talent España’ será la última en la que Risto Mejide participe como jurado

Esta undécima edición de ‘Got talent España’ será la última que contará con Risto Mejide, tal y como él mismo ha reconocido. El que durante años ha sido uno de los jueces del programa decide poner punto y final a una etapa profesional de su vida no sin antes anunciar la decisión que ha tomado.

Risto Mejide le ha contado a sus compañeros de mesa que ha decidido no pulsar ni una sola vez el botó rojo que otorga el derecho de parar las actuaciones, un botón que Risto ha pulsado en muchas ocasiones durante todos estos años de audiciones.

Y es que Risto Mejide pretende irse del concurso por todo lo alto y entregándose al máximo con cada una de las actuaciones. Risto, que no es precisamente dado a otorgar pases, “disfrutará” hasta el final de cada una de las audiciones de la edición. ¿Qué podría salir mal?

La Inteligencia Artificial llegaba a ‘Got talent’ la pasada semana de la mano de Francesco Demuro, un gran amante de la ópera. Como él, Risto Mejide también es fiel apasionado de este género musical y por ello se ha convertido en el gran protagonista de esta inesperada actuación. En la pantalla que hay justo detrás de los concursantes, y gracias a la IA, podía verse la imagen de Francesco… ¡pero fusionada con la de Risto Mejide!