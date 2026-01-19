Telecinco.es 19 ENE 2026 - 13:25h.

Tras un cambio de vida, Alicia Hermida pasó de la UCO a un pequeño pueblo como teniente en busca de una vida tranquila. La actriz Blanca Romero se mete en la piel de esta Guardia Civil en 'Pura Sangre' y se verá envuelta en una investigación que cambiará el rumbo de su vida: "Me fui al SEPRONA a una vida más tranquila, pero no voy a estar tan tranquila como pensaba", explicaba ella.

En cuanto a su vida personal, Blanca Romero ha contado que el personaje que interpreta es una mujer abiertamente lesbiana y que se está sometiendo a un "tratamiento de fertilidad" para ser madre, algo que no será fácil. Puedes ver la presentación al completo que hace la actriz de su personaje en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

Un envenenamiento, una familia y muchos secretos

Tras descubrir que varios caballos de la finca de Monteclaro han sido envenenados, la familia Acuña del Monte - compuesta por los marqueses y sus hijos, Miranda y Héctor, a los que interpretan Amaia Salamanca y Aitor Luna, respectivamente - pide al SEPRONA una investigación que recaerá en la teniente Alicia Hermida.

Su llegada saca a la luz un conflicto escondido desde hace años, alimentado por intereses económicos, tensiones familiares y secretos ocultos. Mientras intenta resolver el caso, Hermida ve cómo el lugar que prometía estabilidad se convierte en un territorio de intrigas, peligros y emociones que amenazan con desbordarlo todo. No te pierdas el estreno del primer capítulo de 'Pura sangre', el próximo miércoles 28 de enero a las 23:00h en Telecinco.