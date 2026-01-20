La coincidencia de las madres de Ainhoa y Marc que las deja alucinadas: "Se me ha erizado la piel"

Telecinco.es Madrid, 20 ENE 2026 - 01:35h.

Ainhoa y Marc no han dado crédito cuando sus respectivas madres les han transmitido que comparten algo muy especial

Óscar Vega, director de 'Casados a primera vista': “La compatibilidad puede estar clara, pero la química...”

Ainhoa y Marc ya han dado el 'sí, quiero' en 'Casados a primera vista'. Los novios se han encontrado en una cena donde se han producido momentos increíbles y llenos de hechos sorprendentes. Uno de ellos se desarrollaba cuando las madres de una y otro se encontraban con sus hijos tras una larga charla donde se estaban conociendo.

La madre de Marc aseguraba el "shock" que se ha llevado cuando estos dos desconocidos se adentraban en una aventura amorosa conociéndose de apenas horas. Dice que en su generación este hecho sería algo impensable.

De un momento a otro, la madre de Ainhoa le confesaba a los novios la brutal coincidencia que ha existido con su consuegra. "¿Sabéis una cosa? La madre de Marc hace los años el 4 de octubre", le aseguraba como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

La novia, por su parte, apostillaba que era "una señal". "A mí se me ha erizado todo el cuerpo", comentaba la madre de Marc. El novio, por otro lado, veía como un hecho "fantástico" tal coincidencia.

Marc no da crédito con la edad de Ainhoa

Y ambos hilaban y aprovechaban para saber qué edades tenían mutuamente. "¿Cuántos años crees que tengo?", le preguntaba Ainhoa a su pareja. El otro, mientras, trataba de evitar tocar el tema de conversación. "Estás preciosa, eh", le trasladaba.

Ella reaccionaba asegurando que le parecía "educado". Marc ya le transmitía que tiene 33 años. "La edad de Cristo", decía la otra. Cuando Ainhoa le ha dicho la edad que tiene, el otro no ha dado crédito. "Cumplo 42 años en enero", le transmitía.

"Cuando Ainhoa me lo ha dicho, no me lo esperaba", aseguraba en privado Marc. "Soy muy maduro", apostillaba. Para la joven, tal y como se lo ha hecho saber a su novio, "la edad es un número".