Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 17:31h.

Descubre quién es Stefan, cuántos años tiene, qué busca en el amor y cuántos años lleva soltero

Así son los seis solteros que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

Stefan es uno de los doce solteros que participa en 'Casados a primera vista', formato que se estrena en Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00 y en el que sus participantes se casan en el mismo momento en el que conocen a su pareja y es que llegan al altar sin saber quién es la persona a la que le van a dar el 'sí, quiero'.

Stefan lleva un año soltero, tiene 38 años, vive en Lanzarote y tiene mucha confianza en sí mismo: "Soy una persona muy alegre, con mucho carisma, digamos que soy una persona muy especial. Suelo atraer bastantes miradas a nivel físico. Suena muy egocéntrico, pero es que es la realidad, si llamo la atención, la llamo. Si tengo enemigos puede ser envidia".

En el amor, busca una relación basada en la reciprocidad y el compromiso real: cree firmemente en el modelo 50/50 y en el trabajo en equipo dentro de la pareja. Tras años priorizando su crecimiento personal, siente que ha llegado el momento de compartir su vida con alguien especial y volver a ilusionarse de verdad.