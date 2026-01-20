Lara Guerra 20 ENE 2026 - 01:20h.

'Casados a primera vista' llega a Telecinco brindando a varios solteros y solteras con la oportunidad de darse el 'sí, quiero' con personas totalmente desconocidas. Un formato por el que 12 solteros confían en un equipo de expertos en terapia sexual y psicología de pareja para escoger a su respectiva pareja. Es el turno de Marc y Ainhoa, dos solteros con ganas de encontrar a su persona ideal y dónde sus familiares se han comprometido al 100% para hacerles un día de lo más especial

Marc es uno de los participantes, un soltero que tiene ganas de encontrar a su compañera de vida con la que formar una familia. Natural de Andorra, pero ahora vive en Barcelona, el soltero fue jugador de rugby y es un gran amante de la navegación. A sus 33 años desea que llegue pronto esa pareja ideal con la que ampliar su familia. Lleva tres años soltero y tiene ganas de enamorarse "de verdad". Su persona ideal es una chica que se cuide. con ojos gran y que comparta su ideal de futuro, que lo define como una relación como la de sus abuelos.

Ainhoa es la soltera elegida por los expertos para que su pareja sea Marc. Tiene 41 años, y llega desde Madrid con ganas de encontrar a su otra mitad con la que formar una familia con "varios hijos". Su familia es muy grande por lo que espera que el hombre que conozca en el altar tenga como sueño ampliar su familia. La soltera confiesa que su entorno la considera pija pero "cuando me conocen ven que no lo soy".

Después de celebrarse ese ansiado compromiso, ha llegado el momento de unir a sus familias y disfrutar de un día tan mágico como este. Una de las muchas sorpresas de la boda es que la familia de Marc y los seres queridos de Ainhoa han preparado una 'haka' en honor al que fuera jugador de rugby. Su, ahora sí, mujer, se queda sorprendida y atónita ante la escena pero celebra con una sonrisa y aplausos el momento y él le aclara que ya le explicará más a fondo de donde sale esto.

El primo de Marc desvela por qué escogieron hacer una haka para el convite

"He dicho '¿Esto qué es? ¿Esto no era una boda?' pregunta entre risas al equipo del programa. La madre de la madrileña no ha dudado en dirigirse a Marc para preguntarle si esto es por el deporte que él hace, sin embargo lo confunde: "Esto es por el deporte que tu haces ¿no? ¿Era beisbol?" A lo que él le aclara que es "rugby". Joan, primo de Marc asegura que habían estado pensando en algo que le pudiese hacer ilusión en la celebración: "Hemos dicho '¿Qué podemos hacer que le haga ilusión a Marc?' Pues una haka que sabíamos que lo iba a petar y la familia de la novia nos ha ayudado y ha salido genial".

Tras esto, varios de los familiares han pedido hacer varios brindis para seguir celebrando este día mágico. Además, uno de los invitados de Marc no ha dudado en contar cómo se conocieron: "Estoy un poco nervioso. Estaba buscando un compañero de piso en Barcelona y él necesitaba un compañero de piso. Cuando fui a su casa me preguntó si bebía y le dije que 'muy poquito' y después de 12 cervezas decidimos vivir juntos. A partir de aquí conseguí un hermano en mi vida, le debo mucho y espero, Ainhoa que te pase lo mismo. Estoy seguro de que vas a agradecer formar parte de su vida".